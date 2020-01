Desde el 1 de enero, el sistema de salud del país, colapsó, con el cambio de manera formal del Seguro Popular a eso que denominan INSABI, es decir el Instituto Nacional de Salud y Bienestar, otro de los organismos y ocurrencia, que se pone en marcha, sin la debida planeación, y sin logística alguna.

Ya hemos tenido experiencias de este tipo, el cierre de las guarderías, la cancelación del aeropuerto internacional, por la edificación del de Santa Lucía que ayer mismo, la Unión de Transportistas de Sindicatos Unidos por la transformación de México, que iniciaron trabajos en el aeropuerto mixto, es decir, militar y civil, que los expertos han calificado como inviable, se manifestaron en el zócalo, para exigir sus pagos y acusar de actos de corrupción,

Sobre este tema, no se quedaron en la superficie, señalaron específicamente a 3 oficiales pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, de apellidos Abreu, Calderón y Vargas, como dueños de flotillas de transportes que están acaparando el movimiento de tierras, dejando a lo sindicalizados en segundo lugar, además de no haberles pagado lo que ya han trabajado.

En respuesta, la Secretaria de la Defensa Nacional, respondió en un comunicado, que no se les ha pagado porque no presentaron las facturas y que luego ellos, se negaron a recibir el pago como medida de presión y decidieron manifestarse en Palacio Nacional y bloquear parcialmente la caseta México-Pachuca. De las acusaciones de corrupción, sólo dijeron que se investigará, No bien empieza esta discutida obra y ya saltan los problemas serios y muy sensibles, pues toca lo que supuestamente quiere combatir López Obrador, la Corrupción, por lo que es una exigencia que se aclare y se investigue hasta las últimas consecuencias.

Mas este asunto pasa a segundo término, si contemplamos lo que señalamos en la primera línea de este comentario, el colapso y la aguda crisis en el sector salud y peor aún, cuando ayer mismo se informa que esta crisis, durará cuando menos un año.

Para agravar las cosas y supuestamente atenuar la situación, diputados morenistas, se les ocurrió la “brillante idea” así, entre comillas, de que se deberá legislar urgentemente este miércoles para presentar una iniciativa que se apruebe de inmediato,

Esta iniciativa, consiste en proponer que se habiliten, equipen con instrumentos, medicamentos, personal, etc, a la clínicas rurales del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tendrían capacidad para atender a 12 millones de personas de las zonas más desprotegidas y de esa manera, se podría despresurizar y permitir a las grandes clínicas, atenderá a los enfermos de las ciudades.

Según se había anunciado, el INSABI, tendría capacidad para atender sin costo –cosa que ya negó rotundamente el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Salud, diciendo abiertamente que el presidente se equivocó, que mintió-, porque sí habrá un costo y que la situación de atención en el segundo y tercer nivel, obligatoriamente tendrán que pagarse, situación que no ocurría con el seguro popular que durante años, demostró su eficiencia y su verdadero contenido social, al atender de manera eficaz a la gente más pobre, sin cobros excesivos y con calidad y rapidez, no habiendo además, escases o inexistencia de medicamentos como ahora se presenta de manera tan aguda.

Qué bueno que Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Querétaro, no decidieron sumarse a ese cambio, pues estaríamos, como lo están cuando menos 20 estados de la república, en un completo caos, con los enfermos muriéndose, sin medicamentos,

Eso es grave, pues se trata de la vida humana, no son animalitos y aún ellos, merecen una atención adecuadas y humanitaria.

De continuar la situación, de aprobar sus leyes al vapor que no resuelven el problema de fondo, pues además de donde sacarán el dinero y cuánto tardarán en habilitar esas clínicas, si se supo, ayer mismo, que la afiliación en el Seguro Social disminuyo un 50 por ciento, es decir, que en sólo un año, se perdieron la mitad de los empleos y estas personas, evidentemente, ya no aportan ninguna cuota al IMSS y hay que puntualizar, que estas son cifras oficiales, no otros datos.

De no atender este asunto como una URGENTE Y VERDADERA prioridad, será la debacle pues equivale a cometer asesinatos, al dejar morir a los enfermos sin atención ni medicamentos bien pueden tener razón quienes ya califican esta ineptitud e ineficiencia, como un crimen de la humanidad y sabemos quién es el responsable.

