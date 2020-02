En tribuna invita la diputada Elsa Méndez a redoblar esfuerzos e incrementar el número de sesiones de pleno en el Congreso

Durante la Sesión de Pleno de la 59º Legislatura, en su intervención la diputada Elsa Méndez hizo una invitación a los diputados a redoblar esfuerzos para que el trabajo legislativo que se empate con las demandas de la población a través de iniciativas presentadas, debatidas, en su caso aprobadas y publicadas.

“Los invito a no confundir la responsabilidad como legisladores y la responsabilidad con nuestros respectivos partidos políticos. Las batallas electorales aún no inician. Los invito a trabajar en favor de los ciudadanos, no es momento de actuar con tintes políticos”.

Dijo que el Congreso es el foro para el debate de las principales transformaciones legales y estructurales del estado; el espacio privilegiado para el encuentro y negociación de los intereses regionales y, entre otras cosas, es la principal caja de resonancia de los temas de interés para el debate público.

Reiteró que durante el tiempo de la presente Legislatura se han realizado 41 Sesiones de Pleno al día de hoy, lo que significa dos sesiones al mes y en algunas ocasiones las dos se llevan a cabo en un solo día.

“La reflexión que planteo, es la siguiente: ¿Al término de la 59 Legislatura, a escasos 18 meses con dos sesiones mensuales, que significan 36 sesiones de pleno más, podremos resolver los pendientes que tenemos y los que se irán acumulando?”

Señaló que desde el 30 de septiembre del año pasado presentó la Iniciativa de Objeción de Conciencia que está en la Comisión de Salud sin dictaminar a cinco meses de distancia; asimismo, la ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y Código Penal para el Estado de Querétaro; además de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro en Materia de Perspectiva de Familia, mismas que fueron aprobadas; pero se encuentran sin publicarse.

“El 2020 es un año fundamental en las metas de esta Legislatura, espero que mi propuesta de incrementar el número de sesiones de pleno para agilizar nuestro trabajo y cumplir a cabalidad con lo que la sociedad nos demanda sea acogida y atendida con toda celeridad”.