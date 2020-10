Loret de Mola, Intocable

ENFOQUE

Por. Juan Álvaro Zaragoza Lomelí

Lo que le voy a contar es posible que no me lo vaya en principio a creer, por lo absurdo que parece, pero es una realidad, el sujeto que es sorprendido in fraganti, recibiendo sobornos, que para suavizarlo el presidente le dijo aportaciones y que nada tiene que ver con la corrupción.

El sujeto de referencia es Pío López Obrador, hermano del presidente de la república, de cuyos videos seguramente usted ya los vio, pues se hicieron virales

Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, Pío López Obrador, acudió a declarar a la fiscalía, cuyos datos, no han trascendido mayormente y las razones nos resultan evidentes.

Lo que sí trasciende de inmediato, es la denuncia que hace en contra del periodista Carlos Loret de Mola, que sólo hace su trabajo, Periodismo de investigación, de crítica, de análisis y es denunciado por corrupción, piden 12 años de prisión para el comunicador.

Si, efectivamente, el propio Carlos Loret de Mola explicó que esta denuncia fue específicamente por revelar en el medio Latinus los videos en que se le observa recibiendo dinero.

La tarde de este domingo, por medio de un texto de opinión publicado en The Washington Post, el periodista Carlos Loret de Mola acusó que Pío López Obrador lo denunció por el caso de los videos en los que aparece recibiendo dinero de David de León.

Loret de Mola, reveló que el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la fiscalía general de la república para denunciarlo y pide que lo metan 12 años a la cárcel.

“Pío López Obrador y quien le entregó el dinero, David León Romero, ya declararon ante la FGR por la denuncia que presentaron los partidos opositores acción nacional y de la revolución democrática tras darse a conocer los videos”, escribió.

Loret de mola explicó que esta denuncia fue específicamente por revelar en el medio latinus los videos en que se le observa recibiendo dinero de manos de David León.

Agregó que además de rendir su declaración buscó atacar por medio de esta denuncia hecho el pasado 2 de octubre y afirmó que la divulgación de sus videos como ‘hechos presuntamente constitutivos de delitos cometidos en agravio de su persona y de su familia’.

Además, Pío López Obrador, pide que se le reconozca como coadyuvante de la fiscalía y que ésta inicie una carpeta de investigación sobre el asunto.

Asimismo, el comunicador explicó que Pío López Obrador señala que “las diversas conversaciones que sostuve con David León Romero tenían un carácter de reservadas y por tanto están protegidas por el derecho humano a la intimidad”, por lo que pide que se aplique el artículo 211 bis del código penal federal, aunque quien grabó los videos fue David León Romero.

La denuncia, no tendría mayor trascendencia y con el más elemental sentido del derecho, debería ser desechada sin embargo, en esta ocasión, hay que tomar en cuenta quien la presenta, su parentesco, pues no es cosa menor ser hermano del presidente y que se advierte ya una clara campaña orquestada desde la presidencia de la república en contra de todos los periodistas que no son coincidentes con el pensamiento de López obrador, a quienes califica de prensa conservadora y vendida.

En especial, Loret de Mola, con el gran alcance que tiene con la empresa Latinus, ha revelado no sólo este escándalo, si no muchos más que tienen que ver con actos de corrupción de gente muy cercana al presidente.

De proceder esa denuncia, sería un caso más evidente, de control de las instituciones y las leyes como ha sucedido con la captación del congreso, del INE, del tribunal electoral federal , de la comisión de derechos humanos y de muchas instituciones más, como también ocurre con la desaparición de los fideicomisos.

De consumarse este proceso en su contra, sería la más clara evidencia de la opresión y el control de la prensa que como lo hemos dicho aquí, haciendo eco del director de animal político, Daniel Moreno la prensa, es la última frontera de la democracia, lo que significa que estamos viviendo ya en una dictadura y el poder y la voluntad de un sólo hombre al que no le importa la ley, la constitución y los derechos fundamentales de todos los mexicanos.