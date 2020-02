25 Aniversario PANTEÓN ROCOCO

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, por ello El Cuarto del Siglo llegó para Panteón Rococó. La celebración será el próximo sábado 9 de mayo en el imponente Foro Sol donde por primera vez realizarán un show único y en solitario. Aquí, demostrarán nuevamente su capacidad de convocatoria para celebrar este 25 aniversario con su familia, amigos, compañeros musicales, su fiel público y las nuevas generaciones convencidas de perpetuar una experiencia única, al puro estilo Panteón Rococó.

