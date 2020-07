5MENTARIOS

TRISTEZA.- Tal vez sea ese el término exacto para describir el acto en el que el presidente de a República rindió lo que denominó el “Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México”, tristeza, no sólo en el rostro del propio Andrés Manuel López Obrador, que a dos años, se le ve ya cansado, agobiado, pero sin reconocer las deplorables condiciones del país,que están peor que nunca, pero terco como es, se niega a reconocerlo (1).

DATOS.- Sin duda que él tiene otros datos, las cifras que proporcionó, no resisten ni un análisis superficial, sobre todo cuando se refiere a las cifras de seguridad, según él, todos los delitos van a la baja, lo que contrasta con la realidad que vivimos, donde diariamente se registran 80 asesinatos y vemos la violencia cotidiana en las calles, lo mismo en Tamaulipas que en Michoacán, Sinaloa, Guanajuato o la Ciudad de México, siendo junio el cuarto mes más violento del año con 2,413 personas muertas por efecto de la violencia (2).

ENGAÑO.- No hay duda que él tiene otros datos y la conclusión lógica es que seguramente Alfonso Durazo, debe estarle endulzado el oído, con esas cifras que dio en ese triste y desangelado acto de este miércoles por la tarde, lo grave es que sean avalados, con su presencia, por personajes que deberían ser un baluarte de la seguridad para todos los mexicanos como lo es el secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval González,¡ qua triste papel!, de las otrora gloriosas fuerzas armadas, hoy habilitados como albañiles y mil usos (3).

DIVISIÒN.- No pudo dejar de mencionar a los conservadores, a los reaccionarios y neoliberales, con esa referencia de encono, de verlos como enemigos de su proyecto, donde por cierto, anunció que para diciembre, es decir, luego de que cumpla los dos años en el poder, cuando ya no se le pueda exigir que se retire, que se vaya por el mal que está haciendo al país, se le pueda remover, de acuerdo a los términos de la constitución (4).

BREVE.- Sólo 46 minutos le llevó hacer un balance de estos dos angustiosos años que hemos vivido (padecido) los mexicanos, con tanta decisión errática, con mentiras, donde sus famosas cien promesas se han hecho polvo y su famosa frase de no mentir, no robar y no traicionar, sólo existen en su imaginación, pues está rodeado de corruptos (Barlett, Polensky, por mencionar dos ejemplos), las mentiras que ni él mismo se cree con sus programas sociales que han resultado un fiasco, al igual que sus obras faraónicas y las traiciones que están al orden del día, no sólo por la división que ha credo entre los mexicanos al polarizarlos, sino por las intrigas de palacio y en su partido que están ya desgranando la mazorca y donde se vaticina que pronto se quedará solo. (5)

