5MENTARIOS

LAMENTABLE. – Muy lamentable resulta el que por razones del Covid-19, se haya tenido que cancelar la Feria Ganadera, Industrial, Comercial de Servicios y Turismo en su octogésima quinta ocasión, el movimiento que generaba para la economía en todos los rubros mencionados, interrumpiendose -esperemos que momentáneamente-, esta gran tradición y motor de la economía (1).

BÚSQUEDA. -Antes de que se tomara la decisión, ya que el Comité de Salud y la vocería organizacional de Querétaro en la entidad, valoró la importancia del evento, midió riesgos, sobre todo por la alta concentración de personas en los gallos y el Teatro del Pueblo, lo que representaba un altísimo peligro de contagios por más que se observarán las más estrictas medidas sanitarias (2).

INTENTO.-En un esfuerzo por no suspender, se propuso que únicamente se hiciera lo que originalmente fue, una feria ganadera, pero igual, se consideraron las posibilidades y finalmente se determinó que tendrían que suspenderse, pues implica no solamente la asistencia de los queretanos, y su carácter internacional, moviliza gente no sólo del país, sino de otras partes del mundo, por lo que la decisión fue atinada y más ahora que vemos que pese a los controles, sigue la tendencia a la alza de contagios y fallecidos en la entidad (3).

ECONOMÌA. -La suspensión, implica un duro golpe al movimiento económico para el estado en este mes de diciembre, pero habrá` que insistir que la decisión es adecuada, primero está la vida, que el eventual y temporal movimiento económico, es un hecho que hay que lamentar, pero se actuó con responsabilidad, ante los difíciles tiempos que estamos cruzando en donde la prioridad debe ser la salud (4).

TIEMPO.- Ya se tendrá la oportunidad, habrá de activarse este se den el tiempo para que se audite pues aunque se rinde un informe general, no hay otra instancia que los revise y de ahí, han salido más que dos que tres, como dicen los chavos, supermillonarios al no realizarse, sería oportuno que la administración de la Unión Ganadera, se diera tiempo para realizar un balance e incluso auditorías, ya que por las mismas característica del manejo del dinero en efectivo y la opacidad en la administración y patrocinadores sin que nadie les pregunte cómo se canalizan todos esos recursos -y estamos hablando de alrededor de 800 millones- para que no se den las suspicacias que en los corrillos se manejan en torno a Alejandro Tinoco (5)

