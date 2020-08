A palo dado, Ni Dios lo quita

Tras la Grande

Utilizando el “viejo truco” de la entrevista en la portada de una revista, entrevista, evidentemente pagada y haciéndola pasar como publicidad del propio medio que destacó la figura del entrevistado, para evitar ser sancionado por el instituto nacional o local electoral.

El costo entonces, no es barato, ya que tiene que pagar al medio el costo que le haya impuesto por la entrevista o la nota que se quiso publicitar, evidentemente también tuvo que cubrir el costo de los espectaculares, que no son nada baratos los hay -según el lugar, desde $ 16,000.00 hasta $ 25,000.00, y no es uno, fueron cuando menos 3 o 4 lo que significa que conservadoramente este desplante publicitario, estuvo en cuando menos unos 150 mil pesos de manera directa.

Pero el truco funciona, el hecho hace que todo mundo hable del personaje en cuestión y esa publicidad sobre todo lo posiciona, ya que, aunque Juan José Jiménez, actual senador no aparece en las encuestas, se encuentra en un lejano tercer lugar, seguramente con esto, logrará avanzar y a pasos agigantados, ya que, si conoce a Juan José, es muy alto y de zancada larga.

Ya el propio senador, que ocupa el escaño al tener que ocuparse Gilberto Herrera de la delegación de los programas sociales en la entidad, asumió de inmediato la titularidad en el senado, desde donde a la par del trabajo legislativo, cabildea la posibilidad de ser postulado por morena para la grande.

Ya se deja ver con mayor frecuencia en Querétaro, así como en los medios de comunicación. JJJ, como se le conoce, está trabajando en serio la posibilidad de que sea postulado, aunque por supuesto, está encontrando resistencias internas y externas.

Por lo pronto, utilizando esta vieja estratagema, Juan José Jiménez ya ha sido visto y conocido por miles de queretanos a través de estos espectaculares, que tenemos entendido, fueron cuando menos 43.

Cuestionado al respecto, el presidente de MORENA en Querétaro en funciones, acerca de si está violando el principio de de plegar campaña anticipada, Jesús Méndez Aguilar supo manejar bien la situación, y dijo que habrá de preguntarle y espera su respuesta por escrito.

De inmediato, el secretario general del partido acción nacional, Martín Arango, llamó a las autoridades locales.

Se está en espera también los otros partidos presenten alguna inconformidad por el uso de estos espectaculares y que tomara cartas en el asunto, pues considera que el senador queretano está fuera del marco legal, pues está buscando darse a conocer a la ciudadanía y fuera de tiempos de campaña.

Vamos a ver qué pasa, que dicen las autoridades del INE, ya que se trata de un asunto federal y a lo mejor hasta mete su mano el IEEQ, por haberse hecho en territorio local.

Recuerde que este tipo de tácticas, ya se ha utilizado en el pasado, lo hizo Armando Rivera Castillejos del PAN y Jesús Rodríguez del PRI.

No es nuevo, pero sí oportuno y tal vez Juan José Jiménez, si acaso fuera objeto de alguna llamada de atención o sanción, a de pensar que valió la pena, pues a palo dado, ni dios lo quita