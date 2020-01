ENFOQUE

Por Juan Álvaro Zaragoza Lomelí

Nuevamente se presenta una crisis de abasto de medicamentos a lo largo y ancho del país, con posturas encontradas entre el gobierno federal y sus áreas responsables como la Secretaría de Salud, el IMSS, ISSSTE y un INSABI cuya existencia y reglas de operación se desconocen, mientras los enfermos, claman por atención y por su vida misma.

El pasado 22 de enero, padres desesperados, llegaron al extremo de manifestarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde incluso protagonizaron un enfrentamiento con la policía y clamando porque sea el propio presidente “quien les dé la cara” y atienda personalmente este grave problema.

Fue en la “mañanera del día siguiente, cuando los mismos padres, llegaron a Palacio Nacional, para denunciar su crítica situación y exigir sean atendidos.

Ahí, el presidente respondió que todo se debe a que los antiguos proveedores, en complicidad con algunos directores de hospitales, pretenden mantener el monopolio de distribución de medicamentos, señalándose directamente a los laboratorios PISA y al Director General del Hospital Infantil de México Federico Gómez, Doctor Jaime Nieto Zermeño como los responsables de ese desabasto ficticio.

El argumento, no convenció a la mayoría, ya que mientras en la conferencia desde Palacio Nacional, se habla de culpables y se politiza un asunto tan grave como es la salud, la realidad en los hospitales, sigue siendo dramática, insuficiencia de medicamentos, incremento de cobros, que en muchas ocasiones se trata de gente de escasos recursos que por ello acuden precisamente a las instituciones públicas de salud.

La irritación subió de tono cuando el diputado presidente de la Cámara de diputados, subió a las redes, una fotografía donde aparece en la antesala de uno de los hospitales más exclusivos y caros, mientras que la gente del pueblo, a la que dice amar y ser su prioridad de López Obrador, se está muriendo por la falta de atención y medicamentos.

Desde Palacio Nacional y los diputados morenistas, no comparten la angustia y el dolor de miles de mexicanos de los enfermos graves que claman por atención y claramente señalan que no pueden pagar las nuevas tarifas que han implementado, sobre todo en el tercer nivel, que es donde más se necesita esa atención gratuita y universal que cacarea el gobierno y que no existe en términos reales.

La salud, es un derecho consagrado en la Constitución, pero sólo queda ahí, en la letra y en este caso es letra muerta, pues en ese afán de cambiar por cambiar, destruyeron un programa que había mostrado su eficiencia, como lo era el Seguro Popular y lo sustituyen por otro ente etéreo y peor aún, dirigido por un antropólogo, que difícilmente puede saber de asuntos de salud, ahí se requiere un médico y altamente preparado, para manejar una institución de esa dimensión, que tiene la tarea fundamental y prioritaria de mantener sanos a todos los mexicanos.

Es este asunto donde se requiere una rectificación urgente, de otra manera, tendrán que lamentarse muchas muertes y ello, merece ya demandas de carácter internacional y en cuanto al anuncio del presidente de implementar un plan emergente que de todas maneras resulta ya tardío y un aspecto más que resulta inexplicable es que denuncie públicamente que hay un complot y no se proceda penalmente contra los presuntos responsables.

Con los niños no, señor presidente, lo han dicho directamente los afectados y es un clamor que parece que no llega a los oídos presidenciales ni de los responsables de procurar la salud de todos los mexicanos.

