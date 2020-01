Agustín Dorantes exhorta al director general del ISSSTE a mejorar el servicio de salud para los trabajadores del Estado

Durante la sesión de Pleno en la LIX Legislatura, esta mañana el diputado por Acción Nacional Agustín Dorantes Lámbarri realizó un exhorto al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, para que realice una gira de trabajo por Querétaro y constate el estado de los servicios médicos de la entidad.

Esto con motivo del desabasto de medicamento y material de curación, la falta de suplencias del personal, entre muchas otras carencias que sufre esta institución y los usuarios de la misma.

Se espera que el director adopte las acciones y previsiones administrativas necesarias e inmediatas que permitan mejorar la atención que brindan todas las unidades médicas de este Instituto en Querétaro, para garantizar el derecho a la salud de sus pacientes.

“Considero necesario que en un tema en el que coincidimos y debemos sumarnos todos para garantizar un mejor servicio, este Congreso del Estado adopte una conducta activa para defender el derecho a la salud de los diferentes servidores públicos que laboran en las diferentes oficinas y representaciones del Gobierno Federal, pues la denuncia interpuesta por la diputada Paloma Arce Islas evidencia un riesgo para la salud, la calidad de vida y la vida de los derechohabientes”, dijo el legislador panista.

El exhorto se pondrá a consideración de todos los legisladores para que todos sumen esfuerzos y se logren mejores condiciones en el ISSSTE.

En adición, para combatir esta crisis de salud, empeorada por la llegada del INSABI, el Partido Acción Nacional presentará una propuesta alternativa, para lograr un sistema de salud gratuito y de calidad. El plan se dará a conocer por la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN).

“El problema del desabasto a nivel nacional fue debido a que el gobierno federal primero no hizo las compras en tiempo ni cumplió con el calendario al que está obligado para evitar la escasez y una crisis de salud. No ha sido posible contar con todo lo que se requiere, además de modificar los mecanismos de distribución… Otra vez una forma ocurrente (del Gobierno Federal), sin planeación y sin medir las consecuencias de sus propios actos”, detalló Agustín Dorantes Lámbarri.

El legislador exigió que este problema se solucione de manera inmediata, pues se trata de una violación al derecho humano a la salud, consagrado en el artículo 4to de la Constitución, y seguir esperando servicios de salud de calidad significa admitir que la gente muera por la ineptitud de un gobierno.

“Las violaciones a los derechos humanos no se deben encubrir, no se deben disimular, por lo que esta Legislatura no puede ignorar lo que está sucediendo”, sentenció.