AMLO reaparece tras días de confirmar COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a las y los mexicanos para agradecer las muestras de afecto y solidaridad que ha recibido tras contagiarse de COVID-19.

El mandatario afirmó que está en proceso de mejoría y sostuvo que durante el aislamiento sigue trabajando, pendiente de los asuntos públicos y sobre todo, de la pandemia de COVID-19.

“Los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo”, indicó.

El jefe del Ejecutivo dijo que continuará la estrategia de control de la epidemia con la que se busca garantizar el acceso a los servicios de salud para salvar vidas.

“Consiste, desde el principio, en que a nadie le falte una cama y que no les falten médicos, enfermeras y equipos; que no falten medicamentos en los hospitales COVID. Afortunadamente no nos han rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos”, subrayó.

Resaltó las gestiones del Gobierno de México para acceder a las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, CanSino Biologics y Pfizer, que actualmente ya se aplica a personal médico y de educación de Campeche.

Hasta este día suman 657 mil 842 dosis aplicadas y se espera que en febrero haya 6 millones de dosis y 12 millones en mayo.

De esta manera, dijo el mandatario, al final de marzo estarán vacunadas las personas adultas mayores de todo el país.

Se recuperará la economía; hay signos alentadores: presidente

“Soy optimista en todo sentido. Estoy seguro de que vamos a superar esta situación difícil de la pandemia y vamos a recuperar nuestra economía, nuestros empleos. Es cosa de no rendirnos”, manifestó el presidente.

En el mensaje que envió a través de sus redes sociales destacó que en enero se recuperaron 75 mil empleos inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social.

El mandatario llamó a mantener la esperanza en el porvenir, en la recuperación de la economía y de los empleos a fin de continuar la obra de transformación de México.

“Como decía un beisbolista célebre: ‘No se puede vencer a quien no sabe rendirse’. No se puede vencer a los que no nos rendimos. Tenemos que tener mucha fe en el porvenir. La esperanza es una fuerza muy poderosa. Además tenemos una misión por delante. Tenemos que transformar al país, tenemos que acabar con la peste de la corrupción”, expresó.

El presidente aseguró que no dejará inconclusa la Cuarta Transformación, la cual significa crecimiento económico y bienestar material, solidaridad, empatía, fraternidad y bienestar del alma.

“A eso es a lo que aspiramos: una sociedad mejor, sin racismo, sin clasismos. Una sociedad sin odios, una sociedad donde vivamos felizmente todos”, dijo el mandatario al tiempo que reiteró el agradecimiento a los mexicanos por el apoyo que le han refrendado en la última semana.