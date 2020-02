Anglosajones olvidados

Procesos del Poder

NIELS ROSAS VALDEZ

Ayer el negociador del Reino Unido (RU) ante la Unión Europea (UE), David Frost, aseveró que la isla británica debe tener la facultad para establecer sus propias políticas y tratados en relación al conglomerado europeo. No cabe duda que el principio de soberanía es vigente y de suma relevancia en los Estados, lo que les permite actuar de tal o cual manera. Sin embargo, considerando este escenario, ¿qué se puede comentar al respecto?

Para evitar confusiones en este panorama, es importante mencionar que, si bien el RU oficialmente ya no es parte de la UE, aún hay ciertos acuerdos vigentes entre ambas partes que deben ser actualizados o bien, removidos. Los hacedores de política británicos tienen un plazo que comenzó el 31 de enero a las 23 horas, para la isla británica, y que acabará el 31 de diciembre de este año para reacomodar, alinear, y diseñar sus políticas en torno a las de los 27 países europeos remanentes en el Parlamento Europeo.

Uno podría aquí entender que es de suma importancia para ambas partes el actualizar estos acuerdos mencionados lo más pronto posible para que las relaciones entre los dos espacios continúen siendo llevadas a cabo de la mejor manera posible. Y en este escenario uno podría entender que ambas partes tendrían la libertad para diseñar estas políticas entre ambos. Sin embargo, ni una ni otra cosa sucede realmente.

Primero que nada, aunque es cierto tanto el RU como la UE necesitan recrear sus políticas entre sí para dejar planchada la forma en cómo será su relación de ahora en adelante, son los británicos quienes tienen la urgencia de dar curso a las negociaciones y llegar a un acuerdo. El comercio, la relación y la cooperación del RU a la UE y viceversa es, de las más trascendentales. Ahora la isla anglosajona depende de lo que diga y haga el conglomerado de países europeos.

Por otra parte, aunque es indiscutible el poder político y económico que tiene el RU a nivel mundial, es imprescindible aclarar que junto a la UE estos poderes e influencias se reducen considerablemente. No estamos hablando de una negociación uno a uno, sino uno a 27, incluidos ahí tres de las potencias mundiales, aunque no hegemónicas, es decir, Alemania, Francia e Italia. En consecuencia, la libertad del RU y Frost para negociar y crear políticas se ve ampliamente reducida, más allá de que él afirme que deba haber una negociación donde los hacedores de política británicos tengan condiciones necesarias para construir las políticas que crean más convenientes. Vaya, eso debieron haber pensado antes de proponer el referéndum, o implementar el referéndum, o no hacer nada para evitar concretar el referéndum.

Niels Rosas Valdez

Escritor, historiador e internacionalista

Twitter @NielsRosasV

niels.rosas@gmail.com