Aquí vamos por una nueva etapa

De Política y Mujeres

Por. Alex Goodman

Un mes de agosto me retire del mundo de las carreras de autos. Un mes de Agosto cambie el formato de Articulista Técnico en una revista de Ingeniería, por los temas del segmento de la población a quienes yo veía con menos armas para enfrentar la vida en un país machista: La mujer. Así, con el antecedente y experiencia de haber vivido con mis cinco hermanas, de haber sido cómplice de la mayoría de mis 48 primas hermanas, y 22 tías, me dispuse a escuchar, a ser un hombre preguntón de sus aventuras y desventuras, para intentar entender un poco de su forma de pensar, sentir, llorar, ayudar, y vivir en un país donde el machismo es hasta un estilo de vida y Ley en muchas comunidades.

Han transcurrido ya 20 ciclos de 12 meses desde que eso sucedió. Estoy cumpliendo el vigésimo aniversario de esa transformación, que para mí era la tercera. Así que, es momento de emprender mi propia cuarta transformación. He decidido ahora que, mis 57 primaveras me han mostrado que aún hay mucho por luchar contra la ignorancia. Que México vive una crisis de educación producto de las conveniencias de los gobiernos PRIistas, y eso se nos hizo costumbre. Pero, es momento de cambiar.

Sin abandonar a la mujer, es necesario emprender la cruzada por la educación política de las masas, de informar con lenguaje mundano lo que sucede en el país, de hacer llegar la estridencia y grandilocuencia de los eruditos en Economía y Leyes, a la población en general, y a la mujer en particular, porque ellas para empezar son mayoría. Y porque se les relego de la política al grado que son el último grupo al que se le permitió votar en las elecciones para Presidente de la República.

Comprometido como estoy con ese gremio, hasta el tuétano, he decidido dedicar parte de mi tiempo a esos temas, a esa cruzada, a lidiar con la ignorancia Sancho, a desfacer entuertos, a reescribir los cuentos de caballerías, a desempolvar la espada para lidiar con chairos como enemigos, y chayoteros a sueldo que salen por doquier, adoctrinados por necesidad, que no por el pensamiento, aplaudidores de lo inaudito, y a exponer la verdad de lo que sucede en nuestro mundo con el afán de evitar la injusticia, la opacidad, y el reino de la mentira que se ha instalado por la puerta de un Partido de tribus de salvajes, iletrados, barbajanes, e ineptos que basan su gobierno en la corrupción imperante.

Aquí estaré, escribiendo, investigando, aguantando chairos y sus irracionales argumentos sin sustento alguno. A mi si, me defiende el pueblo.

El pueblo femenino que me hace llegar las noticias como son, y el contacto directo con ese sector que, aún vulnerable, es lo más hermoso que como Sociedad témenos. Desconozco hoy si algún periódico, revista, digital o impresa, se interese por publicarme. De momento, mis miles de amigas y contactos serán el mercado de difusión, y Seguro estoy que replicarán mi columna, mi mensaje, mis palabras, que a la vez son las suyas, porque yo escribo lo que ustedes me indican.

Te invito a que me ayudes a difundir mi columna, que es por el bien de la mujer, y para obligar a que nuestro gobierno de sinvergüenzas hable ya con la verdad.

Tenemos una pandemia fuera de control: Más de 54,000 muertos irresponsablemente tan solo en México. Tercer lugar mundial en Muertos… Y esas son solo las cifras oficiales. ¿Te imaginas, como serán las reales? Al presidente le molesta no que la gente se muera, sino que se sepa. Pues hagámoslo saber: Que no hay medicamentos, que no hay equipo de protección a los médicos y enfermeras que heroicamente están exponiendo sus vidas para salvar a más mexicanos.

A este gobierno sólo lo festejan, los políticos, los pendejos y los políticos pendejos, que por el momento son muchos, pero que en las elecciones intermedias habrán de ser removidos. Tenemos doce meses para dar a conocer sus trapacerías, cochupos, tranzas y amarres.

Se prepara una elección de estado, con trampas, porque solo así podría ganar Morena. Los 30 millones de votantes JAMÁS volverán. Mínimo la mitad, han sido ya desencantados por tanta insensatez de 24 meses de gobierno. Nosotros siempre hemos sido una sociedad que ayuda en las mayores catástrofes. Y este gobierno será considerado como una de los mayores desastres de la historia de México. Solicito mexicanos y mexicanas que quieran salvar vidas, que se sumen a este grupo transformador que luchara NO POR UN PARTIDO, ¡sino por la verdad!

Aquí vamos por una nueva etapa. Suyo siempre.

Contacto: alexescritorqro@gmail.com