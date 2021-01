Arranca UAQ campaña de fondeo para su primer largometraje de ficción

Lisset Bohe, estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de Querétaro, escribe y dirige “Un rincón sin cielo”, el primer largometraje de ficción producido completamente por esta Casa de Estudios, cuyo rodaje iniciará el próximo 29 de enero.

Aunque la Universidad ha participado ya en coproducciones como “Taxqueña-Plaza de Mayo” y tres documentales, “Un rincón sin cielo” será la primera película con producción totalmente universitaria y además con un crew compuesto por miembros de la Coordinación de Cinematografía UAQ y estudiantes de facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Bellas Artes, Contaduría y Administración, y Lenguas y Letras.

La película -escrita por Bohe y Jossué Román- cuenta la historia de la joven Belén, que desde la desaparición de su madre vive alejada de la sociedad, con un padre violento y alcohólico, por lo que se ve obligada a crear para sí misma un mundo imaginario que se convierte en el escape y refugio de su abrumante realidad.

“Para nosotros es muy importante tocar los temas de violencia de género y de violencia intrafamiliar; queremos levantar la voz a través de la película a favor de las denuncias sociales, de las carencias a las que estamos cercanos de forma cotidiana”, explicó la directora, quien ha obtenido su formación en dirección de actores y guionismo en la UAQ.

“No únicamente haremos un producto de entretenimiento, sino que estaremos elaborando una película con una función social de denuncia, pues no podemos ignorar las miles de historias que se cuentan y sufren día a día, donde niñas, madres, abuelas, hermanas, amigas y compañeras sufrimos bajo los tintes de una sociedad que nos ridiculiza, nos agrede, nos discrimina y nos mata. Para contar estas historias no podemos evitar acudir a la realidad, donde se reconoce una lucha constante”, agregó.

Por su parte, el coordinador de Cinematografía UAQ, Mtro. Rodrigo Mendoza, resaltó la importancia, además, de que sea una mujer quien dirija el filme.

“Algo que nos interesa mucho desde la Coordinación es, desde luego, la producción de cine, pero también buscar la paridad de género en producciones y equipo de trabajo. Esto a raíz de los datos de IMCINE, el último anuario estadístico, en donde dice que la participación de mujeres en el cine ha sido mínima. Justamente por eso abrir esta oportunidad de que Lisset pudiera escribir, junto con Joss, y dirigir este proyecto; porque los anteriores cortometrajes habían sido dirigidos por hombres”, expresó el catedrático.

El rodaje de “Un rincón sin cielo” representa distintos retos; entre ellos, el presupuestal, ya que no obstante la UAQ -a través de Rectoría, la Secretaría Particular y la Dirección de Comunicación y Medios- proporcionarán apoyos para la transportación, la alimentación y las becas a los estudiantes que participan en el proyecto; aún quedan otros gastos por solventar, como el pago a los actores, por lo que iniciaron con una campaña de fondeo en Kickstarter: www.kickstarter.com/projects/cineuaq/un-rincon-sin-cielo para solicitar patrocinios.

Las personas que apoyen económicamente el rodaje de la película podrán conocer al elenco y al equipo de Cinematografía UAQ, además aparecerán como productores en los créditos de la película, e incluso, dependiendo del monto que aporten, pueden acceder a algunas recompensas establecidas en la plataforma de fondeo.

“Es una película que tiene poco presupuesto en efectivo, pero es un proyecto profesional en donde todo el material que se proyecte, desde la música, el talento actoral y la postproducción será original”, dijo el Mtro. Mendoza.

La pandemia de COVID-19 también hará diferente la filmación de “Un rincón sin cielo”, ya que se reducirá el tiempo de rodaje a tan solo cinco días y la propia UAQ estará aplicando de forma constante pruebas de detección del virus SARS CoV-2 al elenco y al crew para evitar en lo posible el riesgo de contagio; además de seguir con los protocolos de sanidad establecidos por las autoridades de Salud y las universitarias.

“En Cinematografía UAQ siempre nos hemos planteado no esperar a tener las condiciones idóneas, porque esperar a tener condiciones idóneas en el cine es no hacer nada. Preferimos trabajar con el cine de resistencia, cine de guerrilla, con altos estándares de calidad, que la gente vea que hay calidad, porque además queremos generar audiencia y poco a poco lo vamos logrando”, apuntó el titular de la dependencia, quien invitó a apoyar la campaña de fondeo para impulsar esta producción local universitaria.