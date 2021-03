Arroja vacuna UAQ altos títulos de anticuerpos en pruebas en animales

Se considera que este proyecto vacunal universitario también tendría efecto inmunológico contra las variantes conocidas del virus SARS CoV-2

Las pruebas de la vacuna QUIVAX 17.4 de la Universidad Autónoma de Querétaro, efectuadas en animales de experimentación, así como en cabras, ovejas y cerdos, han reportado títulos de anticuerpos de 1 en 2 millones; muy por encima de los niveles regulares de productos similares; probablemente debido a la sinergia de la respuesta inmunológica de cada uno de los péptidos diseñados por los investigadores de esta Casa de Estudios.

Así lo informó la rectora del Alma Máter queretana, Dra. Teresa García Gasca, quien indicó que la plataforma de la vacuna de la UAQ es una proteína quimérica recombinante, armada por el equipo de trabajo universitario, liderado por el Dr. Juan Joel Mosqueda Gualito, la cual toma como molde la proteína del virus SARS CoV-2 y a partir de ella se diseñan seis péptidos. A diferencia de otras vacunas en donde se replica el total de la proteína o de las vacunas de ADN o ARN que pretenden que las células produzcan toda la espícula del patógeno.

“Es una plataforma que el Dr. Mosqueda Gualito ha trabajado por más de 20 años, es un trabajo original, muy bien fundamentado y en ese sentido, nuestra proteína es única en el mundo. Cada uno de los péptidos se alinean en una secuencia que no tiene nada que ver con la proteína original. Después, lo que se hizo es repetir el alineamiento para darle más potencia a la proteína quimérica. La idea es que cada péptido genere su propia cantidad de anticuerpos, que cada péptido despierte la respuesta inmune del organismo de forma individual, lo que potencia el efecto de la vacuna”, señaló la Dra. García Gasca.

“En animales que no recibieron vacuna, podemos ver que ninguno levanta el título de anticuerpos. Pero después vemos las tres dosis: 30, 60 y 100 microgramos y vemos que para 5 péptidos tenemos un aumento de anticuerpos muy importante, cada péptido por sí mismo genera su propia respuesta en anticuerpos y esto es muy importante porque quiere decir que la respuesta inmunológica va a ser más potente, más poderosa. Los resultados de nuestros experimentos en animales: cabras, ovejas y cerdos, vemos que éstos no presentan síntomas adversos, nada que genere preocupación; pero sí presentan muy altos títulos de anticuerpos, una respuesta de 2 millones de veces por unidad”, apuntó la investigadora.

La Rectora añadió que además se han revisado las secuencias de las variantes de los virus SARS CoV-2 que se encuentran en otros lugares del mundo y se ha encontrado que los péptidos identificados en la plataforma de la UAQ son prácticamente idénticos, por lo que se contempla que la vacuna QUIVAX 17.4 de esta Casa de Estudios puede tener un efecto positivo contra estas variedades también.

Sin embargo, manifestó la Dra. García Gasca, para continuar con el trabajo de investigación del proyecto vacunal se requiere de mayor recurso económico, debido a que es necesario seguir con las pruebas de seguridad y de desafío con el virus activo en laboratorios certificados, ubicados en el extranjero, ya que en México no se cuenta con técnicas montadas para ello.

“Dada la poca respuesta que hay por parte de las autoridades en general, estamos tocando puertas de empresarios y realizaremos, en breve, un evento en la Universidad para conseguir más recursos”, adelantó.

“Necesitamos continuar con la investigación científica alrededor tanto de la naturaleza del contagio, como de la propia enfermedad de COVID-19 que tiene características muy particulares, así como de la forma de controlarla, vacunación por supuesto y tratamientos también”, dijo la Rectora de la Máxima Casa de Estudios de Querétaro.