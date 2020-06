Asociaciones desaprueban a médicos cubanos; mandan carta al presidente

Doce asociaciones de médicos de diversas especialidades manifestaron su desaprobación y “enérgica protesta” ante lo que consideraron una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México, por los más de 6 millones de dólares que cuesta mantener en el país a 558 médicos y enfermos cubanos que no tienen la especialidad requerida para atender a pacientes de covid-19.

En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, se quejan de que estos médicos no cuentan con la certificación debida en nuestro país.

En nuestro país existen médicos con capacidades avaladas por Universidades de la República Mexicana formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población. De manera injusta se nos ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros desconociendo la capacidad académica de nuestras Universidades. Es una injusticia privilegiar a los extranjeros sobre los médicos mexicanos, que cumplimos con todos los requisitos establecidos por la Ley de Profesionales y la Ley General de Salud”, dice la misiva.

Consideran motivo de “indignación” la asignación de recursos a personal médico no calificado que además perciben sueldos mayores a los que ganan médicos especializados mexicanos.

Agregan que eso recursos podrían haberse ocupado para adquirir mayor cantidad de insumos médicos de calidad para proteger al personal de salud de nuestro país.

La misiva concluye que es un “agravio para el personal médico mexicano”, toda vez que este personal extranjero no reúne las competencias requeridas, no tienen labores específicas asignadas y no cuenta con las especificaciones establecidas.excelsior