#ElDragónDeMondragón

Estimado lector, si Usted me lo permite hablaremos del atentado cobarde en donde dos escoltas murieron de Omar García Harfuch Secretario de Seguridad Ciudadana de la Cdmx quien también recibió impactos y esquirlas de bala de este infame atentado sus escoltas se fajaron como los mejores y repelieron la agresión con valentía y arrojo, con esto recuerdo como nuestro presidente AMLO comentó en varias mañaneras «Becarios sí, sicarios no» expresión que después de un tiempo le da la razón, porque jóvenes y niños son reclutados por la delincuencia organizada para continuar con las actividades delictivas de terror y narcotráfico que desde hace varios sexenios han logrado secuestrar la tranquilidad de los ciudadanos en todos los rincones del país, segundos después de que el titular de Seguridad Ciudadana de la Cdmx expresó por twitter que fueron cobardemente atacados presuntamente por el CJNG, donde dos de sus amigos y compañeros perdieron la vida expresando que él, tenía tres impactos de bala y esquirlas comentó de forma directa «Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada y continuará trabajando»… Se escucharon voces de cientos de personas en contra de este cobarde atentado, entre ellos el de Santiago Nieto Castillo Titular de la Unidad Inteligencia Financiera expresado; su reconocimiento a Omar García Harfuch por su valor y entereza, manifestando también lo siguiente; «Debemos seguir combatiendo a los grupos delincuenciales, en sus líderes, en su estructura financiera, en la corrupción política, judicial y ministerial que los protege, en su base social, en el sicariato; México lo merece»… Palabras con alto contenido de responsabilidad política, uno de los hombres mejor evaluados del gabinete de Presidente y además de los más cercanos, se solidariza con Omar García repudiando un atentado vergonzoso que no quedará impune… Aquellos que lo prepararon deben de estar muy preocupados porque seguramente ya no habrá sólo «Abrazos y no balazos», el trabajo que nuestro estratega Sanjuanense Santiago Nieto Castillo que está haciendo día con día a dado frutos debilitando las estructuras de la delincuencia organizada y provocará que muy pronto caigan aquellos que son también un cáncer para nuestro país… Como diría mi abuelita hijito; «No le busques tres pies al GATO, Sabiendo que tiene cuatro» y si alguien quiere encontrarse con el Diablo que todos llevamos dentro cuidado porque se pueden arrepentir de lo que encuentren, siganle jugando al vivo porque quién juega con fuego, tarde o temprano arderá en el infierno además si los actos terrenales no son buenos y siguen haciendo el mal, solo recuerden que hay un Dios y vendrá la justicia divina pero también la justicia del hombre, porque: «Quién a hierro mata, a hierro muere»… Que palabras tan sabias de mi abuelita ¿No cree amigo mió?… Por desgracia están pasando tantas cosas en el mundo y en nuestro país que deberíamos de analizar y reflexionar ante una pandemia llamada Covid-19, terremotos, una nube de arena del Sahara, unos meteoritos que la Nasa anuncia con trayectoria muy cercana a la tierra, los seres humanos volvemos a lo que llaman la nueva normalidad y lo primero que hacemos es volver a contaminar: los suelos, los ríos, los mares, el aire y les volvemos a arrebatar a los otros seres vivos su hábitat, pareciera que no entendemos y merecemos desaparecer o extinguirnos de este mundo, nos seguimos matando y haciendo daño, los políticos se pelean por el poder, dinero abusando del «pueblo sabio» que ya despertó con su tigre y pronto lo veremos… Tenemos que cambiar por el bien de TODOS, de nuestras familias y por supuesto de nosotros mismos… ¿No cree usted amigo lector?…