Boinas negras falangistas para “cuidar el voto” (sic) de Morena

POR: FRANCISCO RODRÍGUEZ

Aparte de inundar las oficinas públicas y las estructuras partidistas de Morena, los infiltrados extranjeros que ofician como estrategas de la Cuarta Corrupción, debido a sus amplios conocimientos adquiridos en libros de vaqueros y en guerrillas fracasadas en Centroamérica y el Caribe, están empujando al país a la confrontación violenta y a la instauración del caudillismo à la mode.

La ignorancia política es el caldo de cultivo que anhelaban para sentar sus reales sobre el erario, sobre nuestros impuestos. Pero están jugando con fuego en el terreno electoral, toda vez que sus recomendaciones sobre culto a la personalidad y sobre propaganda agresiva y negra‎, están logrando el ridículo monumental, a propósito de triunfar a como dé lugar.

‎Los panegíricos de la violencia, a través de la desinformación colectiva sobre los fanáticos chairos, son el instrumento escogido. Cualquiera que escuche o vea los spots publicitarios del partido oficial se da cuenta de que están hechos con inquina, con resentimiento y revanchismo que sólo atizan los grados extremos de descomposición social en la que nos encontramos.

Todo es culpa de la cruzada contra el enemigo prefabricado a propósito: el neoliberalismo, al que le echan la culpa de los males que provoca la implementación de políticas públicas fallidas, de la improvisación, de las ocurrencias malsanas que son honra y prez de la tan zarandeada transformación de pacotilla.

‎

Lo que debería ser una lucha de ideas, convertida en un estercolero

Quieren trasladar el circo bufo del gobiernito al terreno electoral. Y triunfar como sea, a base de mentiras y escatologías rebuznantes, envenenando a las falanges del modito Tepetitán con odio y miedo al adversario. Lo que debería ser una lucha de ideas, se está convirtiendo en un estercolero propio del peor escenario del despotismo.

Como si el país no hubiera existido y alcanzado logros antes de que ellos nacieran. Como si el mundo les debiera un homenaje a la altura de sus soberbias. Como si el país fuera el escenario de una guerra entre hermanos que no tiene fin. Como si después del “caudillo” vendrá el diluvio.

Para ellos, la política interior debe ser sólo la continuación de la guerra, parodiando al clásico de la estrategia, Carl von Clausewitz.‎ Para ellos sólo debe haber un pensamiento monocorde y funambulesco, representado por la cadena de fracasos del gobierno en turno, derrotado y desfondado ante la opinión pública.

Reparten miles de boinas negras a los camorristas “defensores del voto”

La inoculación de ese veneno en las estructuras debilitadas de Morena no para en los cursillos de violencia. No. Ahora están repartiendo también miles de boinas negras para ser usadas por los camorristas defensores del voto (sic) los días previos y posteriores a la elección intermedia del primer domingo de junio.

Así están avituallando a sus batallones de jóvenes falangistas. Con ideologías nazi fascistas de culto a la personalidad y de propaganda negra, para salir a la calle a macanear a los simpatizantes de cualquier otro partido que no sea Morena. Los observadores internacionales están más que atentos y preocupados.

Son adoradores de Trump y vienen por los fueros derrotados del anaranjado republicano. Lo que no pudo lograr entre la basura blanca electoral de los Estados Unidos, quieren lograrlo aquí en el rancho grande, que para eso existe, argumentan los fanáticos.

Las encuestas serias los traen muy nerviosos. Revelan derrotas de Morena

Sí el huevo de la serpiente no ha podido ser empollado en los dos años de ejercicio gubernamental, si la figura del “caudillo” está en sus últimos estertores, eso es lo que menos les importa. Ahora tienen gordas todas las maletas de dinero, succionado de los programas productivos, para invertirlo en las tareas electorales de propaganda y movilización. Francamente peligroso.

Y el peligro reside no en los pobres resultados que informarán al Ejecutivo empoderado, sino en la frustración y el encono que vaya a causar la derrota en todos los frentes electorales, locales y federales de este país. Las encuestas serias lo demuestran a raudales, y ellos están francamente asustados y perplejos. Pueden acudir a todo.

El “caudillo” de marras, engañado por la viabilidad del procedimiento dictatorial que lo ha ensoberbecido, jamás aceptará la derrota, se ceñirá el código Trump del aferramiento al poder. Para eso cuenta con la incondicionalidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más puesto que un calcetín a base de sobornos. Algo con lo que Trump nunca contó.

Sin idea de que las bases populares están decepcionadas del “caudillo”

La propaganda negra de la guerra de los asesores extranjeros infiltrados en la oficina principal de Palacio es asombrosamente vomitiva. No cabe ninguna duda que producirá un efecto bumerang y se revertirá en contra de los propulsores de la Cuarta Corrupción. Así ha sido siempre en México y en cualquier lugar del mundo en donde se ha intentado.

Pero como los asesores extranjeros no tienen una puñetera idea de lo que acontece en las bases populares decepcionadas del Caudillo, atizan a base de billetazos, de montañas de dinero sucio el panorama y los bolsillos de los escuadrones de la muerte civil. La Cuarta Decepción no tiene un solo granero electoral. Todo está en favor del adversario.

Desesperados, sólo les queda colgarse del gancho de la violencia

El falangismo estilo del chiapaneco – tabasqueño ‎Tomás Garrido Canabal ya fracasó en México a mediados de los años 30 del siglo pasado. Las camisas pardas, el antecedente de las actuales boinas negras, dejó sólo una estela de dolor después de sus masacres provocadas por el ideologismo y el odio criminal.

Con el dinero mal utilizado en los programas realmente productivos, están atizando la revuelta, la guerra civil que se daría si en verdad la Cuarta Corrupción tuviera los millones de adeptos que presume. Como ya no es así, sólo queda colgarse del gancho de la violencia‎, de la desesperación de los incautos.

El pueblo no quiere más mamarrachos en el poder. El triunfo de la reacción morenista es moralmente imposible. Cualquier analista político con dos dedos de frente lo puede comprobar en cualquier parte del país. México tiene una población proverbialmente sensible e informada por las cornadas de la miseria y la represión oficial.

Impreparación, deslealtad al pueblo, desesperanza, promesas incumplidas

Todo mundo, aquí y en el extranjero, avizora el desplome del gobierno morenista. Es demasiado peligroso para su pueblo y más, mucho más para sus vecinos. Ya estamos considerados una bomba de tiempo a punto de explotar.

Todo el mundo se da cuenta, menos ellos, los favoritos del “caudillo”, de esa caricatura presidencial que echó al caño la esperanza y las promesas incumplidas por impreparación y deslealtad al pueblo. Las boinas negras recibirán, el repudio popular.

¡No pasarán!

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Y, por si algo faltara, los spots de Morena son engañosos. En alguno de ellos se dice que han renunciado a la mitad de los recursos de los contribuyentes que reciben para que sean usados en la adquisición de vacunas contra el Covid-19. Y eso, de acuerdo con el INE –que les ministra tales recursos– ¡es falso! No, no han renunciado a usar tooodos los cuantiosos pesos y centavos.



