De Política y Mujeres

Por: Alex Goodman

¡Cada día un atole diferente, pero todos con el mismo sabor acedo tan típico de la cuarta deformación! Así transcurre aletargadamente nuestro país hacia la Venezolización, mientras el pueblo “weno” adormecido, bombardeado de desinformación, confrontado desde el púlpito presidencial unos contra otros, calificados de Fifís unos, y de los Buenos, otros, sin saber bien a bien, dónde está la barrera entre ellos.

Somos hermanos. Hemos sido tradicionalmente un ejemplo de Solidaridad humana ante muchos desastres. Pero, hoy eso ha quedado en el olvido. Hoy somos votos. Simplemente votos. A favor, o en contra del presidentito. Nuestra condición humana ha quedado de lado. Hay que cumplir el plan pactado y firmado en el Foro de Sao Paulo por López y por Noroña. Orgullosos de su traición al país.

Se han dado cuenta, amables lectores, que para cualquier tema sobre el que el presidentito quiere “agandallarse” dinero, SIEMPRE se argumenta corrupción, pero JAMÁS se dan pruebas, y NUNCA hay detenidos por esa “corrupción”. Jamás un expediente, una carpeta de investigación, ¿o un investigado?

Para mí: Mentir, engañar y encubrir también es corrupción. Punto. Y eso abunda entre los funcionarios Morenacos, y es aplaudido por sus babeantes seguidores. Todo, sin argumentos. Ayer, la senadora (ExMorenaca) Lilly Téllez le dijo en su cara al bufón de salud, #DrMuerte Gatell que por su lealtad al #Anciasno, murieron cerca de 80 mil por mal manejo del Covid, y lo llama Pequeño virrey de las camas vacías! Entre otras linduras que le espetó, con toda razón.

La sesión fue suspendida para salvarle el pellejo a Gatell. Ha sido una muestra de la forma en que se pueden argumentar CON DOCUMENTOS, cifras, hechos, números, y datos… No otros datos… Las comparecencias de funcionarios. ¡Bien por ella! ¡Bien por el país! Sugiero que el siguiente mensaje de la lista de Lilly Téllez, sea para López Obrador. Es el que más necesita que le digan sus verdades.

México Avanza con estos ejercicios. Presidentito: Para refrescar a su supina y evidente ignorancia (y la de sus seguidores), Cristóbal Colón NUNCA llegó a México. Nunca lo conquistó. Ha leído (si es que alguna vez lo hizo) mal los libros de texto gratuitos. La Virgen de Guadalupe SI conquistó a los mexicanos en su Corazón, y cambió la religión de los Pueblos originarios. ¿Cuándo la va a quitar de ese puesto, así, por decreto? ¿Cuándo cierra y tira los templos opresores del pueblo? ¿Tiene alguna mejor idea? Los Morenacos no quieren a Cristóbal Colón, pero hasta hicieron una ley a modo para que Paco Ignacio Taibo II pudiera ser funcionario. La incongruencia es su estilo.

Nosotros no olvidamos que su compadre Nasson, de la Luz del Mundo, autoproclamado profeta, está acusado con graves cargos y encarcelado en los Estados Unidos, prácticamente con cadena perpetua. Vaya amigos… Esto no es chiste: México tiene 84,000 muertos de COVID-19 (oficialmente), los contagios han superado los 821,000 y la economía se desplomó un 10 por ciento este año.

¿Tema del día en México?: El penacho de Moctezuma. Distractores. Ocurrencias. Discursos baratos, sin datos, documentos, pruebas, solo para perder el tiempo, y atendidos por pseudo periodistas. Ninguno de ellos capaz de interpelar inteligentemente al presidentito. Es patético cómo buscan distraer en las mañaneras. Es verdaderamente patético.

Insultantes para cualquier humano de inteligencia media y superior. Pobre México. Alejándose cada vez más del progreso, y hundiéndose en el fango de la ignorancia y el descrédito. El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad… decía Albert Einstein. Y ser omiso, no asistir a votar, o no involucrarse en temas de política, es permitir la maldad.

No es válido hoy, mexicano, que, en la época de la información, vivas desinformado. ¡Que solo uses un teléfono celular inteligente que pagas a plazos en abonos chiquitos, para leer y reenviar memes! Vaya… Teléfono más inteligente que su usuario…

Desde la Alianza Federalista en formación, los gobernadores están trabajando para detener la destrucción de Morena con los fideicomisos. Trabajando con la Ley en la mano. La batalla será en el Senado, y entre todos como oposición, se podrá evitar que AMLO tenga una caja chica de 68 mil millones de pesos a costa de los mexicanos. Esperemos, y apoyemos iniciativas con esa. El 56% de la población ocupada en México es informal y no cuenta con seguridad social. Por ello, es necesaria una reforma al sistema de pensiones que garantice el principio de ALCANCE para que todos los trabajadores puedan acceder a este beneficio. Y nadie en Morena parece preocuparse de ello.

El discurso de, Primero los pobres, está más vacío que nunca. El ignorante presidentito, su gabinete, sus asesores, y sus aplaudidores, exhiben a diario su ignorancia extrema en temas económicos. Para aminorar los efectos de la crisis económica, es necesario impulsar la inversión privada, pues así se crearán empleos y se incentiva el consumo. También crecería la recaudación fiscal. Pero, eso no lo ven.

Jamás en sus Conaleps (los que tienen estudios avanzados) llegaron a ver esos temas. Y en sus Secundarias abiertas, tampoco. Esa es la formación de los Morenacos. Es necesario recuperar el optimismo de los empresarios si queremos que el mapa de #ConfianzaEmpresarial deje de teñirse de oscuro. Necesitamos reactivación de la Economía con medidas fiscales, hacendarias, y de apoyo local, que NO SE ESTÁN PLANTEANDO. Los países avanzan, y nosotros no.

¿Acaso no se cansan de ver noticias internacionales? Estamos ante una crisis económica sin precedentes. Desde marzo de este año, miles de pequeñas y medianas empresas luchan día a día por no cerrar sus cortinas. Exhortamos al gobierno a implementar #RemediosSolidarios, una medida que apoyará a estos negocios y evitará más desempleo. Es en verdad, urgente salvar a las microempresas, y a todas en general.

El presidentito solo indica: Vamos bien… Y, seguirán exprimiendo a los contribuyentes cautivos sin incentivar la economía, y circulación monetaria. Con razón no se ve bien el 2021… Lo que es una farsa para muchos (la llamada 4T), se está convirtiendo en una tragedia para los más necesitados. Esta administración será recordada, sin duda alguna, como la PEOR de la historia mexicana, y eso es mucho decir…