Campiñando

De todo hay en la viña del señor o, si quiere ser más coloquial, podíamos decir que, en la gran gama de candidatos en la contienda electoral, tenemos de todo, de dulce, de chile y de manteca. Transcurrido ya casi todas las Campañas a la gubernatura, las presidencias municipales y locales, y diputaciones federales podemos contarles de algunas promesas y algunas anécdotas para que lleve de la chunga al análisis de las propuestas y los perfiles y que las tenga presente y a la mera hora no le salgan con que a chuchita la bolsearon o que “¿cuándo? Yo no dije eso. Por eso, dividió opiniones, la propuesta, que hizo oficial el candidato de Fuerza por México, Juan Carlos Martínez de establecer el estupidòmetro, pidiendo la colaboración de la población, lo que al final no funciono.

OBRA. – Entre lo más espectacular se enfrentan los ofrecimientos que hicieron a quienes hasta este momento se les considera los punteros en la contienda Mauricio Kuri González por el PAN quien anunció ya un doble piso y una super carretera para mejorar conectar la zona desde la Cuesta China hasta Juriquilla. Celia Maya, abanderada por MORENA, a quien se le ve muy “echada pa delante” y más aún después de quien logró la visita del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, por lo que se sintió más que cobijada, se va a lo grande y retoma la promesa que hizo en su anterior campaña, de construir el Metro en la ciudad de Querétaro, para resolver los graves problemas de movilidad que tenemos en el área metropolitana. A ello, Mauricio Kuri, le respondió que el costo de construcción para el METRO, es de 8,000 millones de pesos por Kilómetro, lo que financieramente hace inviable el proyecto, pero Celia respondió que tiene la fórmula de hacerlo, aunque aclaró que tampoco está necia en el proyecto que será costoso, pero se lograra a través de la participación de la Iniciativa privada y un fideicomiso

NORMAL.-Debemos tener presente siempre que los candidatos, cada uno según su capacidad, tanto intelectual, económica y hasta social, es natural que haga ofrecimientos, la manera de comunicarlo y la percepción que tenga la gente, hará la diferencia de los resultados que no hay otros más que el triunfo y la derrota, aquí no hay medias tintas, aunque lamentablemente se teme que habrá un gran número de impugnaciones y en ciertos lugares como el Marqués y Landa, o algún otro punto de los municipios de la sierra, pudiera haber hasta confrontaciones y violencia.

ASOMBRO.- En estas campañas lo que no puede perder es su capacidad de asombro, y son cortísimas, ya se acerca el final, TODOS están dispuestos a dar el todo por el todo y quien logre ese pequeño esfuerzo mayor -como en los grandes maratones será de quien logre la estafeta, aunque a decir verdad hubo partidos y candidatos que no se vieron, quizá por falta de dinero, de ganas o hay algo turbio en el manejo de los fondos en muchos de los partidos, por lo que tanto el INE como el IEEQ, deberán estar atentos al manejo de los dineros.

IMPUGNACIONES.-Lo que está a la orden del día, son las impugnaciones -preludio de lo que también ocurrirá el próximo 6 de junio, la ya tradicional y esperada judicialización de la política y la política judicializada y como ejemplo le doy la reacción que el Partido Acción Nacional que antes de 24 horas de que conocieran lo registros y los nombres postulados por MORENA, el Secretario General del PAN, Martín Arango denunció que el 80 por ciento de los registros son improcedentes porque se realizaron fuera de tiempo ya que el dirigente partiditas, se realizaron fuera de tiempo, al final lo sacaron, pero con mucho desgaste y jalones.

SE LE HIZO. – Al que finalmente se le hizo, tras mucho peregrinar y seguramente sudar la gota gorda es a Juan José Jiménez que, gracias al apoyo directo de Ricardo Monreal le dieron la candidatura a diputado local plurinominal por MORENA.

Faltan 3 días para la elección, a partir de este miércoles, a las 11.59 de la noche, queda prohibido todo acto de campaña y proselitismo en estas campañas atípicas, distintas, obligadas por la pandemia, sin reuniones multitudinarias, sólo en pequeños grupos, que se han suplido por entrevistas en los medios y el manejo de Internet. La tecnología, como la que aplica el exgobernador Ignacio Loyola Vera, con un software muy avanzado, logra la comunicación instantánea, como si se diera por presencia real, hasta el momento, las campañas, más allá de otro de los medios más favorecidos, los espectaculares, poco se ha centrado en las propuestas, sobre los asuntos que más preocupan a la ciudadanía como la salud, seguridad, movilidad, educación, poco han sido aterrizadas.

DEBATES.- En los diversos debates que se han organizado, han venido de menos a más, tanto los oficiales organizados por el Instituto Federal Electoral y la Universidad Autónoma de Querétaro, como otras instituciones prestigiadas como el Tecnológico de Monterrey han dejado ver parte de la personalidad y algunas propuestas, aunque para el próximo periodo electoral, habrá que desear nuevas formas para hacerlos más que foros, verdaderos debates, aunque se intentó una mayor flexibilidad, sigue acartonado, muy limitado para conocer verdaderamente la profundidad de los planes, las ideas, la personalidad de quienes quieren gobernar Querétaro en los próximos 6 o 3 años, poco aportaron pero se hizo el esfuerzo

ENCUESTAS.- Hasta este miércoles, podrán publicarse o darse a conocer encuestas ; llegue el día “D”, al día Decisivo, se desplegaron a todo lo que dan las encuestas de todo tipo y de todos los colores; se nota de inmediato cuáles son serias y otras -las más que son trajes a la medida, sobre todo de aquellos partidos y candidatos que se encuentran en el sótano, o incluso que no aparecen; a estas aturas, queda claro entre quienes está la verdadera pelea y en el caso de la gubernatura, son dos, aun cuando la diferencia sea sustancial, será entre Mauricio Kuri y Celia Maya; Abigail Arredondo intentó acercarse, pero es mucha la diferencia que tiene que remontar, por lo menos Abigaíl, podrá decir que está intentando hacer un papel digno ,mejor papel tuvo Vanesa Garfias que, aunque no gane, estará como integrante el municipio. Del resto, poco o nada hay que decir, en la presidencia municipal, podemos decir lo mismo, Luis Nava se conserva como puntero, aunque Arturo Maximiliano, hace su mayor esfuerzo y trata de disputarle la posición a Nava Guerrero; hay que tomar en cuenta que en esta ocasión, hay una mayor conciencia y participación y buena parte de la ciudadanía está consciente de que está en juego no sólo un puesto de elección popular, si no un régimen, por ello se advierte entusiasmo por participar, lo veremos el 6 de junio.

REGISTROS. – Con la gran diferencia que hay entre los diversos candidatos, cuando menos 5 partidos, están en riesgo de no alcanzar su registro, sobre todo los nuevos que no levantan o sus escases de recursos, les impidió crecer o en casos extremos hasta que la gente se dé cuenta que existen, ya lo verán en la jornada del 6, hay quienes dicen que vayan preparando los papeles para su liquidación.

RECTA FINAL. – Estamos ya en la recta final y este proceso más que carrera de resistencia ha sido de velocidad, así es que apurarse, para perseguir la zanahoria, si no, se quedan sin ella, aunque algunos, alcanzaran su premio de consolación.

SORPRESA. – Quien dio la sorpresa, ya en el penúltimo día de la campaña fue el candidato a diputado Federal por el segundo distrito, Hugo Cabera Ruiz, quien se atrevió a certificar el cumplimiento de sus promesas y que, en caso de no hacerlo, se impondrá una multa de hasta un millón de pesos, bueno hubiera sido que todos siguieran el ejemplo, pero ya no hay tiempo.

A VOTAR.- Ahora, sólo esta que el ciudadano, despierte, recargue las pilas y verdaderamente acuda convencido el próximo domingo a votar, los resultados dependerán de cuánta gente acuda a las urnas, donde verdaderamente se juega el futuro y el régimen para México, lo que esperamos, es que no se llegue a la violencia, lo que será inevitable será la lluvia de impugnaciones, pues quien pierde, difícilmente aceptará la derrota ojalá y sea una fiesta democrática que se ve difícil y no una lucha fratricida, por la polarización que existe. Nos vemos en la próxima