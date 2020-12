Cancelan festival de música en Tulum, pero lo siguen promocionando en redes

Luego de que se diera a conocer que durante el Festival “Art With Me” en Tulum, dejó al menos 100 personas contagiadas de Covid-19, autoridades “cancelaron” un nuevo mega festival de música que se llevaría a cabo en el Cenote Zamna de Tulum, pero que pese haber sido cancelado, aún se promociona en redes.

El Zamna Festival es un macro evento de música electrónica que pretende durar 16 días a partir, iniciando el próximo 31 de diciembre, con la contratación de múltiples Djs internacionales y con precios que van de los 110 y 160 dólares.

Pese a “estar cancelados” al menos hasta este lunes 13 de diciembre, las redes sociales del Festival siguen promocionando el evento sin que hubiera anuncio alguno de cancelación, o de si se reprogramará a lo largo de 2021.

Y es que de acuerdo a Edgardo Díaz, tesorero del Ayuntamiento de Tulum, que es la instancia que otorga los permisos para realizar este tipo de eventos, confirmó en entrevista con Animal Político que el Zamna Festival está “cancelado”.

“Por instrucciones del presidente municipal de Tulum (Víctor Mas), del Gobernador de Quintana Roo, y de la Cofepris, se cancelan los eventos masivos en toda la entidad con el fin de controlar la pandemia”, recalcó el tesorero municipal.

Hasta ahora los organizadores del evento no han salido a dar alguna declaración.

Y es que en su web, al igual que hizo el Art With Me, los organizadores del Zamna también aseguran que en las sesiones habrá límite de aforo (aunque no precisan de cuánto) y que se llevarán a cabo medidas sanitarias, pero estas medidas, en un evento masivo de esta naturaleza, difícilmente pueden ser altamente efectivas, admitió el funcionario.AnimalPolítico