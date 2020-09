CARTA DIRIGIDA A AMLO POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE RECUPERACIÓN VERACRUZANA (SERVER)

Xalapa Enríquez, Ver., 26º de Septiembre de 2020

C. Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

P R E S E N T E

Señor Presidente:

El pueblo de Veracruz siempre se ha distinguido por su hospitalidad y las muestras de cariño y

respeto que brinda a todos sus visitantes.

Quienes integramos el Consejo Directivo de la Sociedad Estatal de Recuperación Veracruzana,

A.C., le damos la más cordial de las bienvenidas a este Estado noble y generoso, del cual usted

también forma parte como veracruzano, en virtud de que su padre el señor Andrés López

Ramón nació en Tres Valles, Veracruz.

Siempre ha sido grato escucharle decir que Veracruz también es su tierra, porque eso nos hace

pensar que igualmente le preocupa y le ocupa la solución de sus problemas. Prueba de ello son

sus múltiples visitas a nuestro Estado.

Estamos convencidos de que sus visitas se deben a que le interesa contribuir a la solución de

los múltiples problemas que hoy aquejan a los veracruzanos, entre los que destacamos los

siguientes:

• En materia de salud, desde hace dos años ocupamos el primer lugar en Dengue, debido a las

deficientes campañas de fumigación y en Covid-19 ocupamos el cuarto lugar nacional en

infectados y fallecimientos, todo ello debido a la falta de atención por quienes tienen la

responsabilidad en esta área.

• El endémico desabasto de medicinas contra el Cáncer y la carencia de vacunas contra el

Sida aumentan el temor por la temporada de Influenza.

• La inseguridad es alarmante y ocupamos deshonrosos primeros lugares en secuestro,

feminicidios, asaltos en vía pública, en los pocos establecimientos comerciales que están

abiertos al público y robos en casa habitación.

• Otro gran problema es el económico, porque en la aplicación del presupuesto del gasto

público tanto de los fondos federales como los estatales, no se considera principalmente a

las empresas locales.

• No se han cubierto los adeudos a proveedores tanto de las administraciones pasadas como

de la actual. No obstante las múltiples promesas que se han hecho al respecto.

• A raíz de la Covid-19 no existió el apoyo del Gobierno a las empresas, lo que causó que miles

de micros, pequeñas y medianas empresas cerraran sus actividades, provocando con ello un

alto índice de desempleo y por consiguiente un incremento a la inseguridad.

• Pese a los programas sociales que usted ha establecido, la desigualdad social en nuestra

entidad no ha disminuido.

• La agroindustria veracruzana está postrada sin que nadie se ocupe de atenderla.

• El sector turístico se encuentra en una grave crisis y, como en todos los demás problemas,

no hay nadie que le ponga atención a su solución.

• Igualmente, el sector pesquero se encuentra en una profunda crisis para el desarrollo de sus

actividades.

Debido a lo anterior, nuestra gente hoy está desesperada viendo cómo el maravilloso Estado de

Veracruz se desmorona entre los dedos sin que se vea una estrategia clara para contrarrestarlo.

SEÑOR PRESIDENTE:

Demandamos de su intervención ante el Gobierno del Estado, para que se establezcan

acciones concretas que avancen en el sentido de resolver de raíz los problemas de gobernanza

en beneficio de los veracruzanos, con el fin de que se apliquen estrategias regionales que

atiendan a la recuperación de la seguridad y la tranquilidad del tejido social y que permitan la

reactivación de la economía.

Los veracruzanos agrupados en la Sociedad Estatal de Recuperación Veracruzana, A.C., en

donde se cuentan organismos sociales, empresariales, académicos, políticos, sindicales,

pescadores, campesinos, periodistas, líderes de opinión, todos ellos hombres, mujeres y

jóvenes de pensamiento y de acción, que sin colores partidistas queremos contribuir a ser parte

de la solución a los problemas que lastiman a nuestro estado, pero siendo ignorados y

marginados poco podemos hacer.

Su ayuda e intervención ante el C. Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado de

Veracruz, seguramente abrirá espacios y moverá voluntades para que trabajemos todos en bien

de nuestra patria chica que es Veracruz.

Sea usted bienvenido a este pedacito de patria que a pesar de sus problemas aún sabe reír y

cantar.

A T E N T A M E N T E

CONSEJO DIRECTIVO ESTATAL DE SERVER

Presidentes

Alfredo Bielma Villanueva Jesús Castañeda Nevárez

Mario Javier Sánchez de la Torre Quirino Moreno Quiza

Secretario Ejecutivo Secretario de Finanzas

Hugo Vega Morales Leopoldo Cano Martínez

Coordinador de Desarrollo Económico Coordinador de Desarrollo Social

Cristian H. Teczon Viccon Miguel Ángel Mora Crisóstomo

Coordinadores Legislativos Coordinador de Salud

Uriel Flores Aguayo Cinthya Lobato Calderón Martín Aburto Landa

Coordinador de Derechos Humanos Coordinador Anticorrupción

Jorge Luis Rivera Huesca Joel Hurtado Ramón

Coordinación Jurídica Coordinación De Mujeres Empresarias

Antonio Barat Pérez Manuel Hernández Silíceo Lic. Virginia Durán Campollo

Coordinación de Comunicación Social

José Valencia Sánchez

Coordinadores Regionales

Prof. Abel Cuellar Morales Joaquín Alcántara Ceballos

Lic. Emilio Pérez López

Coordinadores Municipales

C.P. Jaime Humberto Ortiz Almendra Lic. Manuel Othón Ramírez López