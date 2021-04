Celia Maya: “Santa Rosa Jáuregui será Municipio”

Ciudadanos de Santa Rosa Jáuregui pidieron a la candidata, Celia Maya recobrar el estatus de Municipio.

Abandono y falta de infraestructura: principales quejas de los ciudadanos de Santa Rosa Jáuregui.

La candidata a la gubernatura de Querétaro por el partido MORENA, Celia Maya García recorrió el tianguis de Santa Rosa Jáuregui, donde escuchó las inquietudes de los comerciantes y pobladores de la región, respecto a sus necesidades más apremiantes. Después de su recorrido la candidata se comprometió apoyar a la población.

El señor Rutilio “N” platicó con la candidata y expresó que Santa Rosa Jáuregui tiene 43 comunidades, de las cuales hay algunas que no tienen agua, luz y drenaje. “Somos una zona que tenemos, parques industriales, universidades, centros comerciales, pero estamos muy olvidados como Delegación. Cualquier trámite que queremos realizar tenemos que ir a Querétaro, pero la atención se puede prolongar a otro día. Es mucho tiempo perdido. No puede ser que no tengamos un panteón en la localidad o un hospital equipado, cuando hay una urgencia tenemos que ir hasta Querétaro”, dijo el ciudadano.

Por su parte la candidata reconoció que uno de los mayores problemas que tiene Santa Rosa Jáuregui es de infraestructura, pue se necesita de un programa de regulación de uso de suelo y de ordenamiento urbano. Al respecto, afirmó: “Santa Rosa Jáuregui tiene muchas necesidades de infraestructura, los gobiernos municipales los han abandonado, necesitan un programa de regulación de la tierras y de escrituras de propiedad, porque existen muchos conflictos de territorio con los ejidos. Vamos a platicar con el Gobierno Federal para arreglar en los tribunales agrarios estos conflictos territoriales, porque debemos regular esto, y dar certeza a los derechos de propiedad”.

También la candidata se comprometió a recobrar su estatus de municipio, pues anteriormente Santa Rosa Jáuregui era municipio, mencionó que el trámite no es de la noche a la mañana y que además el poder legislativo tendrá que revisar el caso. Pero sentenció que lo importante es iniciar el proceso y la solicitud de la población de lograr ser un municipio, porque la gente se siente muy desatendida.