Cerveza, pan, leche y papitas aumentarán en 2020 sus precios por ajuste en el IEPS

“La carestía de la vida es esa piedrita en el zapato que nos fastidia a cada paso que damos, pero hasta ahora no la hemos podido controlar, pues mientras no haya desarrollo económico, no se podrá fortalecer el mercado interno, los mexicanos no podrán tener una certeza económica”, explicó.

Además, refirió que «el arranque de 2020 será tortuoso, pues aunado a todos los incrementos, estamos aún ante la incertidumbre del T-MEC, un tratado comercial que no acaba de concretarse y que en su momento vendrá a ejercer mayor presión al mercado laboral, para la que quizás, insistimos, aún no estemos preparados".