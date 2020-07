César Duarte seguirá preso en EU; ‘en el aire’ extradición a México

César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, seguirá detenido Miami, Florida, luego que la jueza estadunidense, Lauren F. Louis, no tomó decisión alguna en el juicio de hoy sobre darle la libertad bajo fianza.

El consejero jurídico del estado de Chihuahua, Jorge Espinoza, especificó que luego que la jueza escuchó todos los argumentos de ambas partes, la defensa y el fiscal: «se determinó que debería de continuar ahí, hasta que se aclare un tipo de argumentación que presentaron la defensa y el fiscal».

Lo que sigue, dijo Espinoza, es la calendarización de la audiencia de extradición iniciada, para una nueva fecha.

«Tendremos que esperar hasta el 31 de agosto para ver si ya están complementados los argumentos de las partes, como la jueza solicitó y, a partir de ahí, ver la posibilidad de una nueva fecha», indicó el consejero jurídico. César Duarte ,víctima de persecución política.

Los abogados del ex gobernador, quien escuchó los argumentos a través de una intérprete, acusaron que éste es víctima de persecución política por parte de su sucesor Javier Corral Jurado, y existe peligro para si cliente si regresa a su país, El fiscal Jason Wu aseguró que no existen circunstancias especiales para otorgar la libertad bajo fianza a Duarte, pues considera que existe «peligro de fuga» y también riesgo para la comunidad. Wu subrayó que son «muy graves los crímenes» que enfrenta en México, donde «no hay una única víctima, sino muchas: el pueblo de Chihuahua».

Agregó que toda una comunidad de millones de habitantes fue perjudicada por las transferencias de más de 6 millones de dólares que hizo como gobernador a dos empresas en las que era el accionista mayoritario. Wu, por otro lado, indicó que «no hay ningún tipo de cooperación» entre Duarte y el gobierno de Estados Unidos y que los contactos que ha habido entre ambos buscan el «propio interés» del ex gobernador y no hacen parte de ninguna investigación criminal contra alguna otra persona.

Para destacar que no es un fugitivo ni que se estaba escondiendo, la defensa de Duarte, de 57 años, había argumentado en una moción que él estaba «cooperando» con el gobierno estadunidense desde hacía más de tres años. Durante la audiencia, los abogados del ex gobernador enfatizaron que más que cooperación el «punto» es que Duarte no representa peligro de fuga porque ha estado «en contacto» con las autoridades de Estados Unidos. milenio