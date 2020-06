Checa como debes protegerte del Polvo del Sahara

Al exhortar a la población que presente problemas respiratorios a protegerse del polvo del Sahara que avanza por la península de Yucatán, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que las personas que padecen asma, alergias o Covid-19, sí deben tomar medidas de precaución.

Añadió que si no se tiene algunos de los padecimientos anteriores, dicho fenómeno no representa un riesgo importante para la ciudadanía, no obstante, se aconseja no respirarlo.