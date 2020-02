Chema Mendez, el Diputado estafador de la 4T

CONEME.- Chema Méndez, el diputado estafador de la 4T contradice el mandato del presidente López Obrador

Group Fifmex Corp SAPI de CV, cuyo director general es el diputado de Morena del Distrito X del estado de Tlaxcala, José María Méndez Salgado y cuyo domicilio legal es calle Juárez Norte No. 215 de la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, su terruño.

Muchos se preguntaron en 2016 el cómo José María Méndez Salgado, pasó de ser un mediocre emprendedor a un millonario político y empresario que se hizo de propiedades y hasta de la candidatura de Morena, pero hoy se sabe que fue producto del presunto fraude en contra de las religiosas que administran el Patronato de la Escuela Juana de Arco de Huamantla en ese año.

Valiéndose de artimañas y engaños, Méndez Salgado convenció a la directora de la institución educativa privada a invertir en su financiera Group Fifmex Corp SAPI de CV la cantidad de 4 millones 612 mil 280 pesos con 21 centavos, moneda nacional, por el cual, este se comprometió a pagar el un monto del 3% mensual de interés o pago trimestral del 9% en cuyo caso, jamás fue pagado e incluso falsificó firmas para “demostrar” que ya había hecho pagos parciales.

Para nadie es un secreto que el diputado local del distrito 10, José María Méndez Salgado, además de orquestar una campaña de ataques e infundios a la administración del priista Jorge Sánchez Jasso, quien administra los bienes municipales desde su medio de comunicación digital denominado Tlaxcala Tv y otros incondicionales a quienes paga con minucias, ha faltado una vez más a los principios que pregona el gobierno federal y que se convirtieron en la bandera política de quienes buscaron, en 2016, un cargo de elección popular, ahora se ve inmiscuido en temas de estafa y corrupción.

El fuero que le da la envestidura de legislador le impide ir a la cárcel, pues recientemente salió a la luz que desde 2018 un colegio lo demandó por deberle dinero y hasta la fecha el diputado no ha saldado sus cuentas; por el contrario, falsificó firmas para hacer creer a la ley que ya lo había hecho.

Desde el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) se han detenido las acciones del juez que no ha emitido sentencia alguna, guardando un silencio cómplice de la estafa millonaria de Méndez Salgado, incluso se habla en los pasillos del Tribunal de presuntos sobornos a los ex presidentes del poder judicial de Tlaxcala, Héctor Maldonado Bonilla, y Mario de Jesús Jiménez Martínez

Como consta en la demanda en la vía ejecutiva mercantil con número de expediente 112/2018, La apoderada legal del Patronato de la escuela “Juana de Arco” de Huamantla, Petra Reglin Morales, interpuso una denuncia por fraude en contra del legislador sin que hasta el momento haya respuesta alguna de las autoridades respectivas, e incluso, también fue denunciado personalmente con José Antonio Álvarez Lima, Senador con licencia y actual Director de Canal ONCE del gobierno federal y además, con el senador suplente en funciones y responsable del partido Morena en Tlaxcala, Joel Molina Ramírez, quienes sólo se limitaron a prometer que actuarían, pero a las monjas no les dijeron cuando.

La escuela decidió depositar ahí el dinero que recaudaba para ahorrarlo y poder construir las aulas que necesitaba la institución educativa, pero cuando quisieron retirarlo, José María Méndez se negó con el argumento de que les daría el capital en una fecha específica, firmando el compromiso de pago, pero nunca lo cumplió.

La representante de la escuela Juana de Arco solicitó, para el 15 de enero de 2016, 4 millones 612 mil 280.21 pesos por concepto de lo invertido en aquel “banco”; el compromiso de pagaré decía que se aplicaría el 9 por ciento (%) de interés trimestral y el 2% de interés moratorio anual, en caso de no cumplir.

Los intereses comenzarían a surtir efecto a partir del 14 de abril de 2016 y José María Méndez no liquidó. El tiempo pasó y fue hasta abril de 2018, cuando Chema Méndez, como se le conoce, ya era diputado, que Petra Reglin decidió proceder con la acción legal.

Documentos que obran en esta redacción señalan que el 11 de abril de 2018, el Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez, en Huamantla, el juez de primera instancia de lo civil recibió la demanda en la que se solicita el pago de la cantidad inicial más los intereses moratorios, suma que en total asciende a 5 millones 551 mil 342.42 pesos.

A los 4 millones 612 mil 280.21 pesos se añadieron 830 mil 212.40 pesos por concepto de intereses del 9% trimestral a partir de la fecha de vencimiento del convenio de pago y hasta la fecha de la demanda, y 108 mil 849.81 pesos por concepto de intereses del 2% anuales a partir de la fecha de vencimiento.

Los encargados de hacer justicia recabaron datos y citaron al responsable, el diputado José María Méndez Salgado, quien en contrademanda mostró, el 3 de julio de ese año, tres presuntos recibos de pago que presuntamente firmó la apoderada legal del Patronato Juana de Arco.

Los recibos estaban sellados con fecha primero de septiembre de 2017 por la cantidad de 500 mil pesos, el segundo con fecha 14 de marzo de 2018 por 33 mil 210.40 pesos y el tercero por 4 millones 612 mil 280 pesos firmado también el 14 de marzo de 2018.

Con esto, Méndez Salgado pretendió hacer creer a las autoridades que ya había liquidado el compromiso que tenía con la escuela, pero la apoderada legal no reconoció su presunta firma y presentó una apelación; el 6 de agosto de 2018 solicitó la prueba de grafoscopía para analizar la falsedad de su rúbrica.

De manera extraoficial se dijo que desde 2018 se encontraron los elementos para demostrar que Chema Méndez mostró documentos falsos y que en realidad no ha pagado la deuda que tiene y que afecta las finanzas de una institución educativa administrada por monjas en Huamantla.

Desde agosto de 2018 el expediente se encuentra detenido, y es que se presume que, aunque José María Méndez fuera encontrado culpable probablemente por el delito de fraude y falsificación de documentos, su condición de diputado impediría que enfrentaras un proceso penal.

Desde el gobierno federal, a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha promovido la reprobación de los actos de corrupción, principalmente en aquellos que ostentan un cargo público o que representan al pueblo que los eligió en las urnas, lo que al parecer al diputado Chema Méndez no le interesa y aunque esté acusado de fraude, se escuda en su envestidura para hacer de las suyas y burlarse de los ciudadanos.

En este caso, se ha burlado de una escuela dirigida por religiosas y de las propias autoridades al falsificar documentos para hacer creer a todos que no roba, cuando parece ser que la realidad es otra y aquel que se ostenta como protector de un pueblo, es mas bien un personaje que se ha aprovechado para sacar ventaja y satisfacer su ego y ambiciones personales.