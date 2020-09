Cleptomanías I, nuevo álbum de estudio de Jose Riaza

Llega “Cleptomanías I”, el nuevo álbum del músico, actor y escritor madrileño José Riaza.

Quince tracks con algo en común: el robo. En «Cleptomanías I» el músico español se apropia de

lo que no es suyo y de lo que es suyo solo a medias.

En este primer volumen verá la luz el 25 de Septiembre de 2020. En él Jose Riaza le arranca

canciones a las garras del tiempo y re-interpreta el trabajo de agrupaciones como Mecano,

Los Panchos, Hombres G, La Polla Records, Loquillo & Trogloditas, y canciones como:

Sabor a mí, Temblando, Bella ciao, María (West side story/Amor sin barreras), Me cuesta

tanto olvidarte, Ellos dicen mierda y Cadillac solitario.

“Cleptomanías I” comprende una área de versiones antes mencionada y una sección de

canciones propias, co-autorías y colaboraciones junto a Yahir Durán, Los del Brujo, Oscar

Gómez, Paloma del Río, Eskouters, Rodolfo González, Manuel Jart, Jonathan

Ruvalcaba “El viejito”, Lu Miranda, Danny Padilla, Albertencia y Bandaloz. Como

curiosidad el álbum incluye un tema homenaje al difunto Pau Donés, líder de Jarabe de Palo.

«Cleptomanías nace del anhelo de querer hacer un disco

pero no poder invertir en él por este drama que vivimos.

Si no puedes salir de gira no puedes hacer un disco y viceversa: no puedes grabar un disco sin saber que podrás capitalizarlo en un tour. Entonces comencé con el hurto literal e indiscriminado de pianos en videos de Youtube, luego el proyecto fue creciendo e invite a músicos, grupos, compositor@s, cantautor@s… y así nace este primer volumen» comenta el compositor y cantante europeo.

“Nunca había grabado un disco de versiones. No me gusta robar, ni tocar lo ajeno pero lo hecho hecho está, mea culpa. En tiempos tan bizarros no puedo evitar tomarme un poco a broma la existencia. De todas formas el cincuenta por ciento del álbum son temas originales, así no me sientotan ladrón.” confesó el músico español.

