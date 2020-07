CNPC exhorta a la población a no bajar la guardia ante “Hanna”

Aunque las lluvias disminuyan, en algunas zonas continuarán los escurrimientos donde ha habido precipitaciones previas

Debido a que el ciclón tropical “Hanna”, presente en el país, se ha convertido en una Baja Presión Remanente, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) indicó que es muy importante atender las medidas de autoprotección, ya que los escurrimientos continúan donde se ha reportado precipitación.

Actualmente se localiza en tierra, a 115 kilómetros al sureste de Torreón, Coahuila y a 170 kilómetros al norte de Fresnillo, Zacatecas. Presenta vientos máximos sostenidos de 35 km/h con rachas de 55 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 7 km/h.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) continúa atendiendo los daños con instancias como Conagua, SEDENA, Marina, Guardia Nacional, CFE, Unidades estatales y municipales de Protección Civil, así como la CNPC, quien ha desplegado Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Respecto a los daños generados por “Hanna”, lamentablemente al momento se reportan dos personas fallecidas por arrastre en vehículo en Ramos Arizpe, Coahuila. Se reportan seis personas en calidad de desaparecidas: tres en Nuevo León (una en Monterrey y dos Guadalupe) y tres en Reynosa, Tamaulipas.

Se han evacuado a 22 personas en dos albergues en Reynosa, Tamaulipas; mil 155 personas en refugios temporales en Nuevo León: mil en Cadereyta en cinco refugios temporales, 115 en San Nicolás trasladados a dos hoteles y 40 personas evacuadas al refugio temporal en Pesquería.

Aunque las lluvias disminuyan, es importante que la población atienda las siguientes recomendaciones ante ciclones tropicales y lluvias:

No cruzar zonas inundadas.

Permanecer en un lugar seguro.

Si las autoridades de Protección Civil recomiendan evacuar, no dudar en hacerlo.

Informarse del pronóstico del clima a través del Servicio Meteorológico Nacional.

Alejarse de corrientes de ríos y arroyos.

De vivir en una zona de riesgo por inundación localizar lugares altos y las mejores rutas para llegar a ellos.

Al detectar abultamientos u otra señal de laderas inestables ponerse a salvo y reportarlo de inmediato con las autoridades locales de Protección Civil.

Si el hogar no es seguro, acudir a un refugio temporal.

No intentar cruzar cauces de ríos, vados y zonas bajas.

Ante una inundación evitar las cadenas humanas, ya que se pueden romper por la velocidad del agua, objetos flotantes o el fondo inseguro.

Si después del paso de un ciclón tropical, se detectan daños en estructuras, reportarlas a las autoridades correspondientes.

Ante esta situación de emergencia, el Sinaproc se mantiene activo, monitoreando y atendiendo a la población afectada hasta que puedan regresar a la normalidad.