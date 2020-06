Con semáforo en naranja, se incrementó un 4.12 por ciento el tráfico vehicular en la capital

Una vez que el semáforo epidemiológico cambió a naranja, el flujo vehicular continúa por debajo del 25 por ciento respecto a lo registrado antes de la contingencia sanitaria, informó el Director de Gestión para la Movilidad del Municipio de Querétaro, Gerardo Ríos Quezada.

El funcionario explicó que en general, la reducción del tránsito vehicular ha sido del 30 por ciento respecto a la tercera semana del mes de febrero, cuando no había contingencia a causa del COVID-19, presentándose un incremento del 4.12 por ciento del tráfico en la capital a partir de la tercera semana de junio, cuando se dio la reactivación de las actividades no esenciales.

«Lo podemos cerrar en números gruesos, es decir 30 por ciento menos del volumen vehicular normal, tomándolo como semana base, sin embargo, la semana 3 de junio ya se observó un ligero incremento de un 4.12 por ciento con respecto a la semana base», dijo.

En cuanto al volumen de movilidad por zonas, Gerardo Ríos explicó que en la tercera semana de junio fue la zona norponiente de la capital la que presentó un incremento del 11 por ciento en su aforo vehicular, siendo la de mayor movilidad de todo el municipio.

Finalmente, el Director de Gestión para la Movilidad recordó que estas variaciones derivan de la reapertura de actividades no esenciales, pero que no se ha llegado a los picos normales del tránsito vehicular, debido a que el mayor volumen de desplazamientos en Querétaro se debe a la actividad en las escuelas de todos los niveles, además de que las empresas, negocios y actividades en general aún mantienen esquemas de trabajo en casa o de rotación del personal en los lugares de trabajo para no generar aglomeraciones.