Confía Guanajuato en estrategia federal para enfrentar coronavirus

«De momento estamos bien, no hay ningún caso de coronavirus confirmado en el estado, seguimos con el cerco epidemiológico en el Aeropuerto, en los eventos masivos. Pero por lo pronto no tenemos afectaciones esperemos que esto vaya mejorando, hay mucha especulación todavía porque como es un virus nuevo no se sabe cómo pueda reaccionar ante el calor, hay que esperar un poco» comentó.