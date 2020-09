Convergen 13 cooperativas de pescadores de Querétaro ante indiferencia de gobierno federal

En las instalaciones de la Sociedad Cooperativa de Tzibanza, en la localidad del mismo nombre, del municipio de Cadereyta, Qro., se reunieron este 11 de septiembre del 2020 , representantes de las 13 cooperativas de pescadores que aprovechan al amparo de permisos de pesca comercial, los recursos de la presa hidroeléctrica. Fernando Hiriart Balderrama, mejor conocida como “Zimapan”; el motivo de este encuentro, fue el de establecer acuerdos que permitan hacer frente ante la problemática e indiferencia de parte del gobierno federal, por la que atraviesa este sector pesquero y acuícola y que afecta a mas de 2500 familias, que subsisten de esta actividad en el embalse mencionado.

Factores relacionados con la falta de apoyos a la producción debido a una reducción del presupuesto destinado al sector primario de más del 70%, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, deja al desamparo a los pescadores y acuacultores nivel nacional, la pesca en la presa a tenido un decremento ocasionado por un nulo repoblamiento, se necesitan más de 4 millones de crías de tilapia anualmente para repoblar el embalse y poder tener una pesca sustentable, pero para llegar a esta meta se requiere del apoyo de las instituciones del gobierno cosa que desafortunadamente no se a dado, ya que los representantes de la CONAPESCA en los estados no conocen y no les importa el sector pesquero, además de que vienen de otros estados por recomendaciones y con cero conocimiento de los temas.

La ausencia de la autoridad federal tras la desaparición de las subdelegaciones de pesca y con ello los trabajos e importantes acuerdos que se tenían, a representado un retroceso manifiestan los representantes de las cooperativas, cabe mencionar que las oficinas de la CONAPESCA en los estados están abandonadas y todos los equipos y vehículos que se ocupaban para atender al sector se encuentran en total abandono y ya en un estado de deterioro; en uso de la palabra el representante del sector pesquero y acuícola de la Unión de Organizaciones del Campo del Estado de Querétaro A.C. Luis Felipe Gómez Ugalde, expuso la desaparición de importantes programas e incentivos para la actividad, como son los programas de acuacultura rural, acuacultura comercial, ordenamiento pesquero, modernización de embarcaciones (sustitución de lanchas y motores), inspección y vigilancia, fomento al consumo de los productos pesqueros, capacitación, entre otros y subsidios como gasolina se conjuntan para conformar un escenario nada alentador para los pescadores y sus familias de esta presa y del país en general.

Por lo anterior los presidentes de las organizaciones acordaron acciones de trabajo conjunto para que lo que esté a su alcance les permita mejorar y ordenar la actividad en la presa, también hacer un frente común y de manera organizada constituyendo una organización de segundo nivel que los represente, manifestarle a los diputados federales y autoridades como SADER, CONAPESCA y INAPESCA, que reconsidere en la distribución del presupuesto a este sector de la pesca ribereña los apoyos que antes se tenían para impulsar esta actividad primaria, pues el Bien Pesca que es el único beneficio que recibieron en este año que corresponde a $7200 pesos al año, no soluciona la problemática del embalse, manifestaron los pescadores: “no somos limosneros, necesitamos que en verdad se invierta para garantizar una pesca sustentable y el bienestar de nuestras familias”.