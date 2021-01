Convoca UAQ a estudiantes y egresados a brigadas de vacunación anti-SARS CoV2

Como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación para combatir la enfermedad de COVID-19, y la suma de esfuerzos de varias universidades del país coordinados por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), la UAQ está convocando a sus estudiantes y egresados de las carreras de Medicina, Enfermería, Odontología, Químico Farmacobiólogo, y Medicina Veterinaria y Zootecnia, a unirse como voluntarios a las brigadas de vacunación anti- SARS CoV2.

Durante su participación semanal en TvUAQ, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Dra. Teresa García Gasca, recalcó la importancia de unirse a esta acción solidaria por parte de las Instituciones de Educación Superior mexicanas, a fin de dar respuesta a una necesidad urgente de la sociedad en la lucha por contener la pandemia.

“La UAQ se está sumando a la Red de brigadas para aplicar la vacuna, a los voluntarios se les va a capacitar, también se les vacunará y se les dotará de equipo de protección personal. Esto lo haremos con toda responsabilidad y estaremos vigilantes de que así ocurra”, manifestó la Dra. García Gasca.

Los estudiantes que se ofrezcan como voluntarios para los equipos de vacunación deberán contar mínimamente con el 50 por ciento de los créditos de su carrera y no ser parte de la población vulnerable por razones de salud o edad.

Las y los brigadistas que no tengan conocimiento previo o experiencia en la técnica de administración de vacunas deberán acreditar un curso en línea ofrecido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y se proyecta que el tiempo estimado de duración de participación de cada participante sea de tres semanas.

Las personas interesadas en formar parte de las brigadas deben comunicarse a la Secretaría Particular de Rectoría de la UAQ, al teléfono 422 19212 00 extensión 3701 y 3704 o al correo spart@uaq.mx para proporcionar su nombre, carrera, matrícula, semestre, CURP, código postal y número celular.

En el mismo sentido, la Rectora de la UAQ informó que, debido al incremento de casos de COVID-19 en el estado y al índice de ocupación hospitalaria actual, todas las actividades académicas de esta Casa de Estudios se realizarán de forma virtual hasta nuevo aviso; mientras que las labores presenciales administrativas y de investigación se mantendrán con el personal mínimo indispensable.

Expresó que, lamentablemente, esta semana muchos de los campus y planteles de la UAQ que estaban en semáforo naranja regresaron al color rojo; de manera que Arroyo Seco, Cadereyta, Corregidora, Ezequiel Montes, El Marqués, Jalpan, Pedro Escobedo, Peñamiller, Querétaro, San Juan del Río, San Joaquín y Tolimán se encuentran en alerta máxima.

“Son los estragos de la época decembrina, visita de familiares de otros países o de otros estados. Tenemos que ser más responsables. Aunque tenemos algunos espacios en naranja como Amealco, Colón, Landa de Matamoros, Huimilpan, Pinal de Amoles y Tequisquiapan, vamos a trabajar todos de forma virtual por respeto y solidaridad, porque lo más importante para nosotros es la salud de nuestra comunidad”, apuntó la Dra. García Gasca.