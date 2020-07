CONVOCATORIA PARA POLICÍAS DE LA SSEM

Esta vez no hay marcha atrás, no hay pretextos ni nada que nos haga faltar al evento. Ya estamos hartos de la incompetencia del Subsecretario Sergio Chávez, sus cambios de Adscripción no han disminuido el índice delictivo ni han frenado la corrupción interna, sólo afectan nuestra economía familiar, el General no ha comprendido que no nos negamos a trabajar lejos de casa, siempre y cuando se nos dote de lo necesario para solventar ese importante gasto. De nada sirve que demandemos si tarda casi medio año en resolverlo el Tribunal, tampoco sirve esperar seis meses en el sur o un año en el norte si quedaría a criterio del señor si te regresa o no en caso de que tengas suerte y puedas lograr una cita con él, como si fuera el Gobernador.

Esta semana hubo 200 cambios, vienen otros 200 y nadie sabe quiénes serán los próximos afectados, no debemos esperar a que nos toque para pedir que se frene esa política laboral de este militar.

Tampoco ha llegado el retroactivo y han aumentado los arrestos desde que dejamos de promover amparos.

Hay muchos que aún están siendo afectados por esos cambios, muchos ni han terminado sus seis meses de cambio y ya los cambiaron de nuevo, los voladores están aumentando porque prefieren pagar la mitad de su quincena que gastarla toda en pasajes, comidas y hospedaje tan lejos de casa.

El Subsecretario no es competente para cambiar al personal, así lo dicen cientos de sentencias del Tribunal, aún así prefiere pagar las multas que cambiar su cerrada manera de pensar.

Somos miles los afectados por este señor, es momento de pedirle al Gobernador que lo releve y ponga a alguien que sí se preocupe por su personal.

Maribel Cervantes nos debe escuchar, Alfredo del Mazo nos tiene que atender, tenemos ese derecho.

Nos vemos el lunes 17 de agosto en la explanada del Palacio de Gobierno en Toluca a las 11:00am, ve de civil, con cubrebocas y lleva a tu familia, porque también son afectados indirectamente. Quizá sea necesario que faltes, pero vale la pena por mejorar las condiciones laborales de todos.

Somos 15000, la meta es que lleguemos mil compañeros con nuestras familias y así seamos atendidos por el Gobernador.

Pediremos:

1. El relevo del Subsecretario Sergio Chávez.

2. Dejar sin efecto los cambios que afectan actualmente a los compañeros que están laborando a más de dos horas de sus domicilios.

3. Dejar sin efecto los 400 cambios de Adscripción que firmó recientemente el Subsecretario, en consecuencia, no cambiar al personal que saldría afectado.

4. Elaboración de un rol general a nivel estado para cubrir el Sur, en el que entren TODOS (jefes, gatos, voladores, rentas, etc), orgánicamente y seamos avisados con al menos un mes de anticipación y que el servicio no dure más de un mes. Así no se descuida el servicio y ahorramos con tiempo para darle cumplimiento a la orden sin tener que pedir prestado. Ya basta que el sur sea castigo. Ya basta de elegir renunciar.

5. Jubilación a los 25 años de servicio, esto lo debe proponer el Gobernador a la Cámara de Diputados, lo han logrado en otros Estados y ya nos toca.

6. Pago del retroactivo, (aunque casi puedo asegurar que al leer esta convocatoria nos lo van a pagar para darnos atole con el dedo como siempre).

7. Aumento de sueldo, somos de las Policías estatales peor pagadas del país y con la mayor incidencia delictiva, no es justo.

8. Dotación de mejor armamento y equipo, ya basta de morir a manos de la delincuencia por la falta de equipamiento.

9. Promoción de grados trasparente, ya basta de imposiciones del mando.

Sin duda hay muchos otros aspectos que podemos pedir y lograr, pero sólo con la Unión de todos podemos lograrlo.

Esta vez no debe importar quién convoca o quienes irán, lo importante es que estemos allá, todos. No pueden tomar represalias si respetamos la ley, no vamos a cerrar calles, no vamos a dañar bienes, no vamos a hablar de más, iremos a ejercer nuestro derecho de expresión y asociación de manera pacífica, respetuosa y por escrito.

Asiste, comparte este mensaje y comenta que le podemos agregar al pliego petitorio.

Por la #DignificacionPolicial!!