Coordinación, eje para garantizar Plan Nacional de Vacunación efectivo para Querétaro: Vocería

El Vocero Organizacional, Rafael López González, confirmó que el pasado 15 de febrero llegaron al estado 13 mil 580 dosis de la vacuna AztraZeneca para cubrir la primera dosis de personas mayores de 60 años de los municipios de Amealco, Arroyo Seco y Landa de Matamoros.

Afirmó que la convicción compartida para hacer que el Plan Nacional de Vacunación sea efectivo para Querétaro es la coordinación entre personal e instituciones de los distintos órdenes de gobierno involucrados en la estrategia, como el personal de salud en la entidad, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría del Bienestar.

Explicó que la elección de estos municipios obedeció a la cantidad de adultos mayores que podía abarcarse con las vacunas recibidas, así como la atención prioritaria a grupos vulnerables.

Mas adelante informó que en días pasados llegó a Querétaro un lote de 10 mil 725 vacunas de Pfizer, destinadas a cubrir la segunda dosis del personal de salud, dentro del periodo de 42 días desde su primera administración.

Luego de puntualizar este tema, el Vocero ofreció información y recomendaciones prácticas acerca del uso de los concentradores de oxígeno para tratamiento de pacientes con COVID-19 en casa.

Explicó que, si bien este aparato es una alternativa eficiente para auxiliar a las personas con niveles bajos de oxigenación, su uso siempre deberá ser prescrito y supervisado por un profesional de la salud.

Mencionó que para su uso en casa se deberá adquirir un humidificador y puntas nasales, así como observar las indicaciones del médico y del instructivo anexo, además de las siguientes recomendaciones:

• Ubicar el concentrador alejado de la pared y donde fluya suficiente aire.

• Mantenerlo alejado de materiales y superficies susceptibles de generar incendios.

• No compartir puntas nasales ni dejarlas en superficies que puedan ser contaminadas.

• Monitorear al paciente por medio de un oxímetro de pulso y vigilar que su oxigenación no baje de 90, en cuyo caso se deberá acudir inmediatamente a un hospital.

• Ya sea comprado o rentado, se deberá verificar que el proveedor ofrezca soporte técnico y garantía.

• No tratar de sustituir el concentrador de oxígeno con ningún artefacto de manufactura casera, pues ello podría poner en riesgo la salud y la vida del paciente.

• No recurrir a este aparato si no ha sido recetado por un médico, y una vez en uso, no interrumpir el tratamiento por cuenta propia.

El Vocero dio a conocer que a través del municipio de Querétaro está en marcha una campaña de préstamo de 270 concentradores de oxígeno para los habitantes del municipio que así lo requieran, acompañados de asesoría técnica y seguimiento, sin costo alguno.

Este programa, puntualizó, se suma al esfuerzo realizado por las instituciones de salud en la entidad que ya facilitan concentradores a pacientes dados de alta de las unidades hospitalarias, pero aún requieren soporte con oxígeno en casa.

Para conocer a fondo los requisitos y alcances de este programa, López González pidió a los interesados consultar las bases en la página www.municipiodequeretaro.gob.mx

Para despejar dudas sobre el manejo de los concentradores o sobre COVID-19 ofreció el teléfono 442 101 52 05, del call center atendido por profesionales.

Finalmente, Rafael López conminó a tener muy presentes salud y equilibro, de los cuales dependen buenas decisiones.

“Actúa a tiempo y recuerda que cuando nos organizamos, ¡somos más!”, concluyó.