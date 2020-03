Coronavirus en la CDMX: gobierno anunció suspensión de actividades

El propósito de la entrega de dichos kits es que las personas sospechosas de tener coronavirus eviten el contacto con otros habitantes de la ciudad. “La idea es que muchas personas que no saben que tienen COVID-19 no estén contagiando o no se están contagiando. Lo que queremos es que esas personas que empiecen a tener esos síntomas se queden en casa y queremos proteger a todos los de casa”, señaló Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa.