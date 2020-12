Coronavirus en México: 6,870 casos confirmados y 326 muertos en las últimas 24 horas

La Secretaría de Salud (SSa) informó el avance diario de la pandemia de COVID-19 en México, donde el domingo 20 de diciembre se registraron 6,870 casos confirmados respecto al sábado 19. Además, en el mismo periodo de tiempo, hubo un incremento de 326 decesos.

Esto quiere decir que, de acuerdo con el reporte técnico de la dependencia federal, en México hay total de 1,320,545 casos acumulados y 118,202 muertes relacionadas directamente con la nueva cepa de coronavirus , misma que llegó a México el pasado 27 de febrero y fue confirmada por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la Ciudad de México.

En esta ocasión, Ana Lucía de la Garza Barroso , directora de Investigación Operativa Epidemiológica, fue quien dio lectura al reporte técnico donde especificó que la epidemia activa, se estima un número de 89,775 casos, lo equivalente al 6% de la pandemia. Cabe recordar que se consideran casos activos, aquellos casos positivos por laboratorio y casos por asociación clínicaepidemiológica que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permitiendo identificar donde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión.

Ante la creciente incidencia epidemiológica en toda la república, la doctora Garza insistió en promover las medidas sanitarias iniciando por el confinamiento: “si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos” , pues en esta semana, el semáforo epidemiológico indica que de las 32 entidades federativas de México, tres están en rojo (Baja California, Estado de México y Ciudad de México) , dos están en verde (Chiapas y Tabasco), otras tres están en amarillo (Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas) y las demás están en naranja.

Al respecto cabe recordar que los dos estados más poblados están en color rojo, pues la Zona Metropolitana del Valle de México tiene un tránsito de personas mucho mayor al de cualquier otra zona metropolitana.

Asimismo, la funcionaria pública enfatizó que dentro de los estados en color naranja, existen algunos que destacan más por sus condicionas adversas en la lucha contra el COVID-19: Sonora, Aguascalientes, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato.

Estados en riesgo de pasar a semáforo rojo por el COVID-19 (Foto: Gobierno de México)

Por lo cual recordó que, además de las medidas de confinamiento, la SSa promueve medidas de higiene que pueden ser consultadas en la página de gobierno:

1.- Las personas que padecen: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardíacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas, deben hacer resguardo familiar en casa.

2.- Conservar una sana distancia, cuando menos a 1.5 metros de distancia el uno del otro.

3.- Protección y cuidado de las personas adultas mayores, la medida más importante es el aislamiento social voluntario y seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención si se visita a personas adultas mayores.

Avance del COVID-19 en México (Foto: Reuters / Gustavo Graf)

4.- Uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos.

5.- Saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo

Finalmente, la doctora reiteró que hasta que no se tenga una vacuna distribuida y aplicada a toda la población no se puede decir que se venció a la pandemia, de tal modo que para la etapa de fin de año insistió en que no se hagan fiestas ni reuniones con más de 10 personas, pues esto implica un factor de contagio mayor que si se quedaran en casa. También pidió, en la medida de lo posible, no utilizar el transporte público a menos que sea estrictamente necesario.infobae