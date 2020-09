Crónica de un Informe desairado

Por: Gabriel González

A partir de ser establecido en la constitución de 1824 en el gobierno de Guadalupe Victoria, los presidentes de la república mexicana ofrecen un informe de rendición de cuentas del último año de su gobierno, llamado “El día del Presidente”, el cual se presentaba en la cámara de diputados con un mensaje a los ciudadanos y entregado por escrito a los legisladores.

Pues bien, este año, fue diferente, primero por los protocolos a seguir por la situación de salud que vivimos a nivel mundial, seguido por un presidente que busca hacer las cosas diferentes, a su manera, con un estilo soez.

El informe se llevó a cabo en el Patio de Honor de Palacio Nacional, que es ahora no solo la oficina, también la residencia presidencial, se esperaban 70 invitados de los cuales solo llegaron 62, entre ellos parte de su gabinete, la sra. Gutiérrez Müller, dos de sus hijos y algunos invitados de la sociedad civil, hubo varias ausencias, como la del secretario de Hacienda, Arturo Herrera por tener covid-19, al igual que Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Fiscal Alejandro Gertz Manero, de quienes nos dimos cuenta de su falta por el comentario del mismo presidente “Que a pesar de haber sido invitados no asistieron, tuvieron la arrogancia de sentirse libres”, por primera vez en la historia no hubo invitados extranjeros y no se vieron las filas para saludar y felicitar al mandatario por su discurso.

Mientras esperábamos que dieran las 9 de la mañana para saber cual seria el discurso, afuera de Palacio Nacional desde primeras horas del día llegaban grupos de Médicos, enfermeras y trabajadores de la salud quienes son nuestra primera línea en el combate ante la pandemia, también vimos a los padres de familia de niños con cáncer, familiares de desaparecidos o muertos, trabajadores de transportes turísticos, grupos ecologistas, grupos de campesinos y grupos de gente que piden la renuncia del ejecutivo, todos esperando ser escuchados, todos con una misma necesidad, que el Gobierno de México de solución a los problemas, los cuales han pasado a un segundo termino tan solo por los absurdos de un dirigente falto de empatía.

Lo escuchamos por más de 40 minutos esperando que hablara de la realidad que vive el país, cosa que no hizo, habló de una pandemia que según está mejor controlada que en otros países, pero nuestras cifras de contagios y muertes diarias siguen a la alza, también nos dijo que en seguridad vamos bien, aunque en los últimos 6 meses de su gobierno los criminales han quitado más de 60 mil vidas, hablo de la economía, pero no nos dijo que pasara con los más de 12 millones de personas desempleadas tan solo en lo que va del año, festeja las remesas como si esto fuera un logro personal, y así nos seguimos dando cuenta que no tiene un plan de desarrollo para el país, que solo le interesa sus megaproyectos, lo único que hace es que la incertidumbre en que nos encontramos sea cada vez mayor.

Señor López Obrador, necesitamos que de soluciones a los graves problemas, deje de ver al pasado, enfóquese en el presente porque somos su futuro, recuerde que el Pueblo Mexicano es noble pero no tonto, y la factura de sus incongruencias serán cobradas antes de los que se imagina.

