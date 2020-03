Cuatro establecimientos suspendidos tras operativo de Protección Civil Municipal

Un total de 4 establecimientos fueron suspendidos la noche de este sábado tras un par de operativos y recorridos realizados por la Coordinación Municipal de Protección Civil, para supervisar el cumplimiento de las disposiciones del Municipio de Querétaro, para salvaguardar la salud de la población ante la contingencia por el Coronavirus (COVID 19).

Con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal y de la Dirección de Inspección de la Secretaría de Gobierno Municipal, se hicieron recorridos por algunas de las principales vialidades de la ciudad para revisar el cumplimiento de ordenamientos como: el aforo al 50 por ciento de restaurantes, que se procure la sana distancia entre los clientes y el respeto a los horarios que debieron implementarse.

Resultado de ello, entre otras acciones destaca la clausura de un restaurante ubicado en el número 125 de Av. Universidad, en el barrio de San Sebastián, que además de no respetar medidas sanitarias de prevención, no contaba con medidas de seguridad fundamentales.

También se ejecutó una suspensión parcial de actividades para un restaurante ubicado en Av. Corregidora no. 1, en el Centro Histórico, donde aparentemente no se respetó el horario de venta de alcohol, y no se contaba con la sanitización de manos al ingreso de los clientes. Misma sanción se aplicó para una fonda ubicada en la Plaza de la Corregidora.

Cabe hacer mención que en este operativo también se debió suspender de manera parcial un salón de fiestas ubicado en la calle Bosques de la Sierra, en la colonia Bosques del Cimatario que no pudo acreditar con documentos su operación, y en donde había reunidos más de 250 jóvenes y que consumían bebidas alcohólicas.

En los recorridos y visitas, se constató la responsabilidad de muchos empresarios de adoptar las medidas de prevención, sin embargo se insiste en el llamado a la ciudadanía en general, para que atiendan la gravedad de la presente contingencia y permanezcan en sus hogares.