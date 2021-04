DEBEMOS SALIR A DEFENDER LO NUESTRO: ILV

“Querétaro es un Estado que ha venido avanzando”, apuntó el Candidato al Tercer Distrito Federal Electoral por el Partido Acción Nacional (PAN), Ignacio Loyola Vera, durante la reunión con vecinos de Jurica y Juriquilla, donde los invitó “a salir a defender lo nuestro y decirles a los jóvenes que en este País se puede lograr el progreso pero trabajando, nada es gratis; hay movilidad social en México y sí se puede, pero hay que trabajar”.

Los ahí presentes externaron su preocupación ante la situación actual que se vive en el País, “muchos mexicanos estamos convencidos del riesgo inminente que implica votar nuevamente por MORENA. México nunca se había encontrado en una situación como ésta por lo que tenemos que rescatarlo; el Estado de Derecho es fundamental, dijeron tras la aprobación por parte del Senado para que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amplíe su período por dos años más.

Por su parte, Loyola Vera pidió la confianza de los asistentes para representarlos en la Cámara de Diputados, “si me dan la oportunidad, me van a escuchar en el Congreso con las verdades que se deben decir; hay que saber cómo aplicar la ley en beneficio de la mayoría”, apuntó. Y los invitó a manifestarle al Magistrado Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, que respete la Constitución; “hay que recordarle que no puede traicionar a México ni a los mexicanos”, a través del #RespetoalaConstitución, finalizó.

Asistieron también a esta reunión, su compañero de fórmula, Alfonso Rodríguez; la Senadora Guadalupe Murguía y Carlos Cataño, Líder Comunitario en San Francisco Juriquilla, entre otros.