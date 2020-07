Definitivamente en agosto no habrá regreso a clases

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo que al analizar el curso de la pandemia en todo el país, se ha mencionado que “definitivamente en el mes de agosto no será posible regresar a clases”, aunque la nueva fecha del regreso aún no está tomada.

“Analizamos detalladamente el curso de la epidemia en las distintas entidades, la decisión no esta tomada, existen algunas indicaciones que sugieren que definitivamente en el mes de agosto no será posible regresar, quizá en el mes de septiembre, todavía no se toma una decisión”, expresó.

En semáforo rojo, 18 estados por coronavirus; 14 están en naranja En conferencia vespertina, dijo que ayer se reunió virtualmente con el secretario de Educación Pública, y el próximo martes se llevará a cabo la sesión periódica, en donde “analizaremos con mayor detalle las propuestas”.​bgpamilenio