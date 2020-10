Denuncia contra Senador Juan José Jiménez no incurrió en actos de campaña

En este procedimiento iniciado de oficio por el Instituto Nacional Electoral, en contra de un senador

de la república, por la supuesta comisión de actos de promoción personalizada y uso indebido de

recursos públicos, por la entrega de ayuda del Gobierno del Estado de Querétaro.

Las magistraturas del Tribunal Electoral, por unanimidad de votos, declararon inexistente la

vulneración atribuida al denunciado, debido a que no incurrió en actos de promoción personalizada,

ni uso indebido de recursos públicos.

Lo anterior, debido a que no se actualizaron los elementos personal y objetivo necesarios para

identificar la promoción personalizada; primero, por ser un hecho notorio que el Gobierno del

Estado de Querétaro, implementó un programa emergente de entrega de paquetes alimentarios a

domicilio para las personas que fueron afectadas por la pandemia generada por el COVID-19;

segundo, por no obrar constancia en el expediente que permitiera advertir su participación en la

entrega de dichos apoyos, tampoco que por ese motivo aparecieron imágenes o símbolos que lo

hicieron identificable, ni que existieron mensajes de los que se pudiera deducir la promoción

personalizada en la entrega de dichos apoyos; y tercero, porque solo obra una publicación en

Twitter donde a decir de quien la realizó, el denunciado se encontraba entregando ayuda del

gobierno estatal por aparecer en una imagen junto con otras personas que recibieron el apoyo, lo

cual, únicamente acredita que se publicó el tuit.

Asimismo, el Pleno del Tribunal determinó que no se transgredieron los principios de imparcialidad

y equidad en la contienda, pues no se advirtió que haya mediado recurso público alguno para la

trasmisión de la supuesta entrega de apoyos donde el denunciado fue beneficiado con la misma, ni

que fue difundida por una entidad pública.