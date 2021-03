Denuncia Erik Osornio a José Luis Aguilera Ortiz por amenazas

• Coordinador de campaña de Juan Carlos Martínez fue amenazado de muerte por Aguilera Ortiz

• “Los queretanos somos tranquilos, somos pacíficos, hacemos política de la buena nos llevamos todos con todos”.

El coordinador general de la precampaña de Juan Carlos Martínez, Erik Osornio Medina, acudió ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado a presentar su denuncia por amenazas contra el dirigente estatal de Fuerza por México en Querétaro, José Luis Aguilera Ortiz.

El pasado 24 de febrero a través de su cuenta twitter, José Luis Aguilera Ortiz, amenazó de muerte a Erik Osornio tras el siguiente mensaje; “aprende muchachito pendejo yo no te voy a matar pero tampoco te voy a dejar vivir de aquí al 6 de junio, Como la ves cabron” (sic).

En posterior rueda de prensa Aguilera Ortiz reconoció que emitió ese mensaje e iba dirigido a Erik Osornio Medina por el trabajo que realizó durante la precampaña de Juan Carlos Martínez.

“Presenté la denuncia derivada de la rueda de prensa que hizo ayer el señor José Luis Aguilera Ortiz que expresamente señala que él subió un tuit y que lo nombra hacia mi persona con una serie de amenazas de que no me va a dejar vivir de aquí al 6 de junio y como lo marca la ley y como debe ser me voy a proteger ante la Fiscalía y ante el gobierno y ante las demás instancias de que si algo me sucede a mí, a mi familia o mis amigos en el ejercicio de actividad política que estamos desarrollando hago responsable al señor José Luis Aguilera Ortiz”.

Osornio Medina hizo el llamado a dejar de lado las viejas prácticas partidistas y aseguró que este tipo de personajes políticos hacen daño a la sociedad y a la política mexicana.

“Es reprobable, el señor, yo pensé que algo iba a aprender a sus 40 años de experiencia y a tantos partidos políticos en los que ha andado, pero creo que su actuar es la clase de los políticos que en Querétaro no queremos ver, creo que los queretanos somos tranquilos, somos pacíficos, hacemos política de la buena nos llevamos todos con todos”.