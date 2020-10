Estimado lector, si Usted me lo permite analizaremos si es o no conveniente ¿Denunciar?… Hoy en día es común escuchar o hablar en los medios de comunicación, de actividades delictivas; robos, asaltos, secuestros, extorsiones, violaciones, narcotráfico, violencia en general, ¡LA NOTICIA SE VUELVE NOTA ROJA!… Además, pensábamos que esto estaba muy lejos que este fenómeno nos alcanzara a usted, a mí, a nuestros familiares o amigos ¿Pero sabe que, amigo mío? Estábamos muy equivocados la delincuencia ya toco a la puesta de nuestros hogares, la tenemos muy cerca e incluso ante nuestros propios ojos… Ya no podemos hoy en día distraernos unos minutos, porque podríamos ser sorprendidos a plena luz del día, por estos actos tan reprobables, pero que desgraciadamente ¡Muchos de nosotros, hemos vivido muy de cerca!… Creímos que la delincuencia ingenuamente solo se daba en las grandes Ciudades con claros problemas de marginación, sobrepoblación, falta de oportunidades de empleo, alcoholismo, drogadicción y sobre todo en lugares en donde se ven mermados los principios y valores, pero hoy con el covid-19 las cosas se agravan ya que estamos viviendo una situación económica nunca vista en el mundo y en nuestro país… ¡Qué equivocados estábamos cuando decíamos que en San Juan no podría ocurrir esto, que faltaba muchísimo tiempo que pasaran actos similares, lugar en donde creímos que todavía existía un clima de tranquilidad!… Amigo lector solo hagamos un análisis invitándolo a reflexionar ¿Cuantas veces escuchábamos hablar en nuestro municipio de tantos actos delictivos, como hoy en día? Y si usted se pone a indagar un poco por su cuenta, con sus vecinos, familiares y amigos se encontrará una gran sorpresa… Como yo me la lleve, hace unos días cuando mi familiar político el abogado Raúl Fernández Osornio fue sorprendido por un amante de lo ajeno cuando le sustrajo su celular al distraerse cuando el mismo sujeto le pidió la hora, pero afortunadamente se bajó del coche y en una persecución de película le dio alcance y en el forcejeo el sujeto se la cae el celular, un picahielos y una navaja ¡Válgame María santísima como diría mi abuelita! Raúl se expuso, pero lo más grave de esto es cuando llego la policía y el oficial, le recomendaba que arreglara el asunto ahí, porque no era conveniente llevarlo a la fiscalía ¿Qué carajos, como es posible que un oficial de esos consejos? ¿Pues en donde queda la justicia? Raúl insiste y al llegar al lugar de los hechos el jefe de sector, mi pariente Raúl le informa lo sucedido y lógicamente como mi pariente es abogado supo hacer, y lo trasladaran a la fiscalía, pero para no hacerle el cuento tan largo mejor aquí le paro, no vaya a hacer que lastime a integrantes de esta corporación que a veces salen como el cohetero “Si los cohetes truenan bien les chiflan y si salen mal les chiflan” como diría mi abuelita esa es otra historia… Mi pariente Raúl hizo bien en presionar, para que ese sujeto fuera puesto en disposición de la fiscalía , pero a los pocos días otro amigo Alejandro Pérez quien por descuido deja su celular unos segundos en su camioneta al bajar de ella un amante del ajeno lo sustrae y se va volado del lugar a pleno luz del día, como decía mi abuela hijito; en la viña del señor existe de todo, personas buenas, malas y perversas cuídate mucho de las malas y más de las perversas porque en un abrir y cerrar de ojos puedes perder hasta los calzones… Sin duda estamos en una situación muy difícil pandemia (covid-19), falta de empleo, una recesión económica que viven millones de mexicanos y mucho más, pero pase lo que pase la recomendación es prever, cuidarnos, revisar quien está cerca de nosotros observándonos, para evitar ser víctimas de la delincuencia, tomar rutas distintas para nuestra caso o trabajo, pero si usted es víctima de ella, ¡Por favor no deje de denunciar, es muy importante hacerlo! y no se deje asesorar por personas que a lo mejor no saben llenar un formato o que incluso conozcan al delincuente y lo quieran ayudar, YA QUE TENEMOS QUE TENER UNA CULTURA DE DENUNCIA, para que este municipio regrese a la tranquilidad que tanto añoramos… ¿No cree usted amigo lector?…

