Destaca Salud la importancia de que mujeres embarazadas se vacunen contra influenza

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro exhorta a las mujeres embarazadas a que acudan a vacunarse contra la influenza, para protegerse y proteger a sus bebés durante los primeros meses de vida. La vacuna es gratuita, segura y se recomienda en cualquier trimestre del embarazo. También se invita a madres y padres de familia a que lleven a vacunar a sus hijas e hijos de entre seis a 59 meses de edad. Niñas y niños menores de dos años de edad corren alto riesgo de tener complicaciones graves relacionadas con la influenza. En caso de que nunca hayan sido vacunados, se les deben aplicar dos dosis con intervalo de cuatro semanas. De forma posterior, una dosis anual durante cada temporada invernal. La vacuna es aplicada en centros de salud, en unidades médicas familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como en los siguientes módulos: 1. Plaza de Armas (calle 5 de Mayo), de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

2. Arcada Tienda del Sol (Corregidora esquina con calle 5 de Mayo), sábados y domingos de 09:00 a 15:00 horas.

3. Delegación Santa Rosa Jáuregui (calle Agapito Pozo, Centro), de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. La vacunación contra influenza está dirigida a grupos blanco: personas de entre seis a 59 meses de edad, personas de 60 años y más, embarazadas, personal de salud, y a grupos de riesgo: personas con enfermedades como diabetes, cardiopatías, cáncer, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH y/o obesidad mórbida. En esta temporada de frío 2020-2021 el país continúa con un solo caso reportado como positivo a influenza AH1N1, en la Ciudad de México. En las instituciones públicas del sector salud del estado de Querétaro (SESEQ, IMSS e ISSSTE) se tiene un avance de vacunación contra influenza de 61.67 por ciento, es decir, 365 mil 239 dosis aplicadas. Es muy importante continuar con las siguientes medidas preventivas contra la influenza y otras enfermedades respiratorias. • Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o bien, utilizar gel con base de alcohol.

• Al toser o estornudar, cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

• No tocarse la cara con las manos sucias.

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común.

• Abrigarse bien y evitar cambios bruscos de temperatura.

• Aumentar el consumo de alimentos ricos en vitaminas C y D (frutas y verduras), así como líquidos.

• Al salir de casa, utilizar cubreboca. Ante la presencia de síntomas respiratorios como: dificultad para respirar (dato de gravedad), fiebre (mayor a 38 grados), dolor de cabeza, tos, dolor de garganta o escurrimiento nasal, es importante quedarse en casa, no automedicarse y comunicarse al call center estatal 4421015205 para recibir orientación médica.