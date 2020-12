Detectada una nueva mutación de coronavirus en el Reino Unido

Más de un millar de enfermos padecen una nueva variante del coronavirus que causa la covid-19 en el sureste de Inglaterra, según ha anunciado el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock en el Parlamento. El brote fue identificado hace unos días, según explicó y es especialmente virulento.

«Los análisis iniciales sugieren que esta variante está creciendo más rápido que las conocidas actualmente», aseguró Hancock, que asoció la mutación al espectacular aumento de casos en la zona. Sin embargo, el responsable sanitario quiso tranquilizar a la población. «Debo insistir en que no hay nada que sugiera que esta variante cause una enfermedad más grave y los últimos consejos médicos son que es altamente improbable que no responda a la vacuna», señaló.

Al parece, la nueva variante se identificó oficialmente por primera vez en Kent la semana pasada, y los ministros informaron sobre ella el viernes. Hancock ha explicado a los parlamentarios que actualmente «no hay nada que sugiera» que es más probable que esta variante cause síntomas graves, y agregó que es muy poco probable que no responda a una vacuna.

El ministro anunció en esa misma comparecencia que Londres, así como los condados de Essex (este de Inglaterra) y Kent (sureste), pasan al nivel máximo de restricciones, por lo que a partir del miércoles deberán cerrar bares y restaurantes salvo para entregas a domicilio.

Análisis de la OMS

La responsable técnica de la gestión de la pandemia de COVID-19 en la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, por su parte, ha señalado que «hasta ahora no hay pruebas» de que la nueva cepa del virus de COVID-19 detecta en Reino Unido «se comporte de manera diferente». La variante, que ya ha sido analizada por el Grupo de Trabajo de Evolución de Virus de la OMS, «ha surgido en el contexto de las variantes de visón identificadas en otros lugares», ha asegurado.

En esta misma línea, el director ejecutivo del programa de emergencias de la OMS, Mike Ryan, ha apuntado que «este tipo de evolución y mutaciones son en realidad bastante comunes. «La pregunta, como hemos tenido más recientemente con las variantes de visón en Dinamarca y las anteriores, es: ¿esto hace que el virus sea más grave? ¿Permite que el virus se transmita más fácilmente? ¿Interfiere de alguna manera con los diagnósticos? ¿Interferiría de alguna manera con la eficacia de la vacuna? Ninguna de estas preguntas se ha abordado todavía», ha reflexionado.periodico