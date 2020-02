Disputan Estatal de atletismo en el Parque Querétaro 2000

Se realizó la etapa Estatal de los Juegos Nacionales Conade 2020 en la disciplina de atletismo, con la participación de alrededor de 600 atletas en las categorías sub 16, sub18 y sub 20.

“Se tuvo mucha participación y se logró la clasificación de atletas, que por las marcas son prospectos para tener una digna representación al estado de Querétaro”, explicó Ángel Moreno, presidente de la Asociación Queretana de Atletismo.

Agregó que “tuvimos la participación de los atletas de salto con garrocha que al final dieron la marca para participar en el Regional, y pueden contar con la marca para el Nacional, como son Adriana Arellano, Josué García Pacheco. En la prueba de 800 metros hay medallistas de oro, Alex Vázquez y también Alan Vargas, en lanzamiento de disco tenemos a Sofía Mojica”.

Cabe mencionar que la etapa Regional de esta disciplina se llevará a cabo en la ciudad de Querétaro el 6, 7 y 8 de marzo, donde competirán alrededor de 50 atletas de nuestra entidad en pruebas de velocidad, campo, medio fondo, y fondo. Guanajuato, Hidalgo, Estado de México son las entidades que completan la región.

En cuanto a resultados: Adriana Arellano se llevó el primer lugar en salto con garrocha sub 20 con una marca de 3.30 metros. En salto de altura sub 20 el puesto de honor se lo adjudicó Priscila Luna con 1.65 metros. Mientras que Sofía Mojica subió a lo más alto del podio en las pruebas de impulso de bala 4 kg. sub 20 con una marca de 12.18 metros, y en lanzamiento de disco 1 kg. 45.73 metros.

En la rama varonil de salto con garrocha sub 18 Josué Daniel García registró 4.90 metros para ganar el primer lugar. En salto de longitud y salto triple sub 18 Ander Reséndiz destacó ganado ambas pruebas, con 6.55 metros y 14.30 metros, respectivamente.

Axel Vázquez fue el mejor en los 400 metros planos con un tiempo de 49.95; Gabriel Flores en los 200 metros planos con 23.56; y Alexis Medina culminó los 100 metros planos en 11.29; todos en la categoría sub 20.