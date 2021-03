El abogado de Emma Coronel aseguró que las autoridades filtraron información para matarla

Jeffrey Lichtman, abogado de Emma Coronel Aispuro, criticó este lunes a las fuentes federales que hablaron con los medios de comunicación sobre la supuesta cooperación de la ex reina de belleza en perjuicio del Cártel de Sinaloa, argumentando que la filtración estaba diseñada para “matar” a la esposa del Chapo y a sus hijas.

Coronel Aispuro enfrenta cargos en Estados Unidos por su presunto papel en la organización criminal. En una entrevista para The Other Side of Midnight, de WABC Radio, Lichtman, quien también defendió al mafioso John Gotti Jr. y al propio Chapo Guzmán, afirmó que el rumor sobre la aparente cooperación de Coronel Aispuro para delatar a miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa, incluidos sus propios hijastros, fue obra de los propios agentes federales.

“No voy a comentar sobre lo que se va hacer o no”, aseguró Lichtman en el programa. Pero “plantar semejante historia”, afirmó, es “absolutamente la cosa más despreciable, y probablemente la peor conducta fiscal que haya visto en el gobierno desde más de 30 años”.infoba