El Ejército admitió que el CJNG ha realizado ataques con drones explosivos

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, reveló que algunos cárteles están utilizando drones con explosivos para sus acciones delictivas en los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán; pero aclaró que los ataques no han tenido efectividad pues no pueden cargar cantidades grandes. “En cuanto a la utilización de drones, hemos ubicado que hay unos cárteles que están usando esto, el Cártel Jalisco Nueva Generación, en Guanajuato, en Jalisco y ahora en Michoacán. No han tenido efectividad, porque no pueden cargar cantidades que sean de tal manera dañinas para el personal o para una instalación”, señaló el secretario de la Defensa.