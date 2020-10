¡El EMPEORADOR de México!

De Política y Mujeres

Por: Alex Goodman

Definitivamente, el desencanto impera ya en los mexicanos. El presidentito es el Empeorador de todo lo que toca, y así, fiel a sus necedades, ha empeorado a Morena también. Va rumbo a su autodestrucción. Las tribus, hordas, y chairos que lo conforman, incapaces de dialogar, imposibilitados de esgrimir argumentos, sin opción para al análisis político, simplemente son grupos de choque donde gana el más violento, o el que más violentos tiene en sus filas.

¡Eso es Morena! ¡No hay nada más en su interior! No hay ni base ideológica, ni reglas democráticas, ni formación de cuadros. Solo hay energúmenos, peleando el hueso, para roer de él. No tengo la menor duda de que, si las personas votan por el PRI, es señal inequívoca de que Morena ha sido MUCHO peor en dos años, que ellos en 70. Y eso lo vimos el domingo en las elecciones de Hidalgo y Coahuila. Pero, aun así, ¡no existe la autocrítica! No son capaces de verlo, y mucho menos, ¡de corregir sus gravísimos errores!

Las Elecciones siempre dan lecciones: Hoy gana el voto útil y de castigo contra MORENA, obviamente. Pero ya desde 2019, ya con Gobierno Federal del Presidentito, perdió abrumadoramente en Tamaulipas, Durango y Aguascalientes, y hoy vuelven a perder contundentemente en Hidalgo y Coahuila. Con todo y ese terrible escenario, ni el Cacas, ni nadie, han movido un ápice el timón del barco rumbo a la destrucción, del país, ¡a la bancarrota! ¡Eso es lo desastroso!

Una cosa fue el voto por enojo del 2018 a favor del Cacas, y otra, el que la gente en verdad quiera y apoye este dizque 4T, la cual, a dos años de operación, ha resultado ser de los males, el mayor. De otra manera el voto les hubiera favorecido. Pero, el pueblo gueno y sabio, a veces sabe entender. El electorado no es tan tonto como lo cree la 4T. Solo había 30 millones de Ciudadanos ERRADOS en 2018, pero ni la mitad de ellos existen hoy en 2020.

La Detención del general Cienfuegos en EEUU, cimbra al Estado mexicano desde una institución que se consideraba sólida, fuerte, y en la que se ha apoyado el esfuerzo del Presidentito para reivindicarla. Además, la detención fue efectuada SIN AVISO a nadie en México. El golpe, las consecuencias, los relacionados, será de brutales consecuencias.

AL TIEMPO… No vaya a ser que Cienfuegos cuente los tratos entre López y el Chapo… Perdón, digo, el Sr. Guzmán Loera. ¿Verdad? El débil compromiso del gobierno mexicano en desmantelar a los carteles y a sus empresas criminales, quedó al descubierto con el arresto del ex Secretario de Defensa del sexenio de Peña Nieto, general Salvador Cienfuegos Zepeda. Lo leí, y me quede pensando: ¿La detención de Cienfuegos no debería acaso abrir (al menos) una investigación independiente y profunda, acerca de las redes de corrupción que se supone existen ligadas a este tan lamentable caso?

Ustedes, ¿mis cinco lectores, que opinan? La sola captura del General Cienfuegos contradice la postura del presidentito quien sostenía la idea de que las fuerzas armadas son incorruptibles. Otra frase más que se va por el caño de la historia. Lo que sí es seguro es, que si Cienfuegos resulta culpable, sería ilógico pensar que su mano derecho y hoy secretario de la defensa Nacional, fuese inocente.

El presidentito festejó ayer la aprobación por el lacayo Senado, de las iniciativas para extinguir los 109 fideicomisos. «Se manejaban sin transparencia -acusó-, sin control, con discrecionalidad y no había fiscalización». Quizá haya habido irregularidades, en algunos; Pero, por qué no primero investigar, enjuiciar, preparar alternativas, castigar culpables, y enderezar el camino, antes de dar golpes de tajo que desbalancean cientos de proyectos, ¿y afectan a miles de personas?

Estoy casi Seguro de que, al terminar dicha investigación, solo se diga como en el caso de Aeropuerto: Pues resulta que no se encontró corrupción, pero ya se destruyó todo. Así, este desgobierno (y sus babeantes aplaudidores). Dicho sea de paso, los Senadores votaron dormidos (se sueño), y dormidos (de conocimiento).

Tenemos el Senado levanta dedos menos productiva de nuestra Historia, y con elementos que DAN PENA que se dicen representantes populares… ¡Tan pendejo, no está el pueblo que se dicen representar!!!

El presidentito, sus diputados, senadores y gabinete, en lugar de hacer mañaneras deberían de terminar la nocturna. Morenaco, sinónimo de ignorante. Chairos y lopistas insisten en que España pida perdón a México por la Conquista y su posterior saqueo. Están muy ofendidos, dicen. Pero…. La NO primera dama sale feliz en una revista ESPAÑOLA (HOLA) y la tal Yeidckol, (se dice afectada por COVID-19) se enferma repentinamente y se interna en un hospital ESPAÑOL. ¿De verdad están tan ofendidos chairos?

El 40% de los ingresos por comisiones de los bancos provienen de los llamados “servicios de aquerencia” que es lo que les cobran a los comercios por recibir pagos con Tarjeta de Crédito. Y, ahí no hay nada que revisar, legislar, ¿etc.? ¿O eso no les preocupa Morenacos? (¿Toda vez que el presidentito solo trae doscientos pesos en la cartera, verdad?)