El Marqués refuerza medidas ante el COVID-19

En relación con los acuerdos de seguridad sanitarios emitidos por el Consejo Estatal de Seguridad y publicados el pasado jueves 19 de marzo en la Sombra de Arteaga, el gobierno municipal de El Marqués ha determinado limitar hasta nuevo aviso, todas las actividades comerciales en los tianguis a la venta de artículos de primera necesidad, artículos de limpieza y de higiene personal; así como suspender de manera definitiva todas las actividades en salones de fiestas, jardines, albercas y guarderías, además de asignar horarios de servicios para los comercios que no estén restringidos.

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento de El Marqués, Rodrigo Mesa Jiménez, indicó que en el municipio ya se ha estado trabajando en medidas, las cuales se empezaron a determinar previamente a la declaratoria de la fase de la contingencia ante el COVID-19, atendiendo situaciones donde se identifica una gran aglomeración de personas, por lo que los permisos que se concederán a particulares, serán otorgados única y exclusivamente a los comerciantes en los supuestos planteados.

“Concretamente tenemos que atender el tema de los tianguis, los cuales van a seguir operando pero ahora en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía, con la intención de que la gente vaya a surtir cuestiones de necesidades básicas, alimentos, material de limpieza y de higiene personal solamente esos serán los establecimientos que se permitan”, indicó Rodrigo Mesa.

El objetivo es que las personas que acostumbran adquirir estas mercancías en los tianguis que se establecen en las comunidades de la demarcación municipal, continúen surtiéndose en estos sitios, sin tener que trasladarse hasta lugares o establecimientos comerciales lejanos.

Asimismo, Mesa Jiménez informó que se suspenden, hasta nuevo aviso, las actividades en los giros de salones de eventos, jardines, albercas, guarderías. “Le pedimos también a las asociaciones de colonos que en sus salones de usos múltiples de los fraccionamientos nos apoyen a no tener fiestas infantiles, convivios, al final los niños no están yendo a la escuela, no tienen por qué estarse agrupando en sus casas”.

Las restricciones y horarios para los establecimientos que podrán permanecer abiertos son las siguientes: las tiendas de conveniencia, tendrán un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche, prohibiéndose un aforo mayor a 10 personas, además de mantener la distancia de al menos 1.5 metros en las filas de caja.

Los restaurantes, contarán con un horario de 6 de la mañana a 9 de la noche, por lo que deberán mantener un aforo máximo del 50 por ciento de la capacidad del inmueble, manteniendo distancia de dos metros entre las mesas, el personal deberá contar en todo momento con cubre bocas y proporcionar gel antiviral. Los negocios de comida al por menor, podrán operar de 6 de la mañana a 9 de la noche, con aforo menor a 10 personas, distancia de 2 metros entre mesas y el personal deberá mantener cubre bocas y proporcionar gel antibacterial.

Las misceláneas, funcionarán de 6 de la mañana a 9 de la noche, con restricción de bebidas alcohólicas a partir de las 9 de la noche, mantener distancia de al menos 1.5 metros en filas, y prohibiéndose tener un aforo mayor a 10 personas. Los minisúper, podrán operar de 6 de la mañana a 10 de la noche, por lo que se deberá contar con control de acceso a clientes, para evitar aforo superior a 80 personas, el personal deberá contar en todo momento con cubre bocas y proporcionar gel antibacterial, cerciorándose que en todo momento se mantenga distancia de al menos 1.5 m en filas de caja.

El comercio al por menor de otros artículos, laborarán en un horario de 6 de la mañana a 9 de la noche. El personal deberá laborar en todo momento con cubre bocas y proporcionar gel antibacterial, cerciorarse que en todo momento se mantenga distancia de al menos 1.5 m en filas de caja y se prohíbe tener aforo mayor a 10 personas.

Los tianguis, quedarán limitados a un horario de servicio de 9 de la mañana a 12 del mediodía, restringiéndose la venta únicamente a artículos de primera necesidad, como alimentos, de limpieza y de higiene personal; tomando además las medidas sanitarias que ya se estaban manejando con las diferentes agrupaciones y organizaciones de tianguistas.

Del mismo modo, se informa que el personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil, facultado en el artículo 40 fracción II del Reglamento de Protección Civil para el municipio de El Marqués, podrá llevar a cabo prácticas de verificación o inspección en inmuebles, bienes, obras y establecimientos.

Lo anterior con la finalidad de cerciorarse que se cumplan las disposiciones implementadas, y a toda persona que haga caso omiso a las presentes disposiciones, serán acreedores a una sanción por realizar actos que presentan un riesgo o afectan a la población, sus bienes, la planta productiva y el entorno. La imposición de sanciones se hará sin perjuicio de la responsabilidad que conforme a otras disposiciones legales correspondan al infractor. Esto de conformidad con el artículo 118 fracciones XVIII y 122 del Reglamento de Protección Civil para el municipio de El Marqués.

Finalmente, Rodrigo Mesa informó que esta semana a través de la Coordinación municipal de Protección Civil, se están desinfectando y descontaminando los inmuebles de la presidencia municipal y los servicios están restringidos, trabajando parcialmente a puerta cerrada y por cita para atender a los ciudadanos; y los servicios básicos, como servicios públicos, seguridad pública, protección civil y registro civil, continúan operando.